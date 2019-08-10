運動雲

>

英國前球王時隔7個月重返單打！　穆雷將參與辛辛那提男單

ETtoday運動雲

▲▼穆雷 。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆雷將出戰辛辛那提男單賽事 。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

英國前球王穆雷(Andy Murray)在接受了髖部換置術以後，先後出戰多場雙打賽事，最終宣布將在辛辛那提大師賽出戰男單，這也將是他繼年初的澳網以後，時隔7個月再度出現在單打籤表中，首戰將碰上世界第66法國好手加斯奎特(Richard Gasquet)。

今年澳網時，穆雷曾表示今年可能是生涯最後一個賽季，首輪就出局的他接著接受手術，期間多位網壇好手也給予祝福，期盼他能儘早回歸，在6月的女王草地賽中，穆雷完美復出，與西班牙搭檔羅培茲(Feliciano Lopez)拿下男雙冠軍。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 溫網混雙，穆雷、小威。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆雷、小威今年出戰溫網混雙。（圖／達志影像／美聯社）

接著溫網穆雷也參與男雙、混雙賽事，男雙與法國好手賀伯特(Pierre Hughes Herbert)止步次輪，混雙則和小威(Serena Williams)打進16強。上週的華盛頓公開賽、本週的羅傑斯盃，穆雷都參與了男雙賽事，最終決定在辛辛那提參與男單，過去穆雷曾在這裡拿過2008、2011年兩次冠軍，2016年則在決賽輸給席里奇(Marin Cilic)。

穆雷確定參與辛辛那提，代表網壇「Big 4」包括喬科維奇(Novak Djokovic)、納達爾(Rafel Nadal)，以及費德勒(Roger Federer)將全員到齊，也讓本次賽事更添話題。

▲穆雷宣布復出辛辛那提男單。（圖／翻攝自推特）

▲穆雷宣布復出辛辛那提男單。（圖／翻攝自推特）

關鍵字： 英國前球王穆雷辛辛那提男單
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

推薦閱讀

羅傑斯盃／大坂直美生涯首度輸小威無緣4強　下週仍重返球后

羅傑斯盃／謝淑薇女雙不敵球后無緣4強　辛辛那提首戰王薔

林昀儒／鄭怡靜混雙小退到世界第3　香港組合連2冠衝上球王

亞洲U23中華男排五局驚險「射日」　隊史首度挺進金牌戰

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

中職／兄弟僅1人談妥　劉志威：味全加入影響談約標準

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／統一獅沒有忘記我　陽東益羨慕3連霸戰友

熱門新聞

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

中職／兄弟僅1人談妥　劉志威：味全加入影響談約標準

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／統一獅沒有忘記我　陽東益羨慕3連霸戰友

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3英國前球王穆雷將參與辛辛那提單打

4中華排協培訓改革有成 再造黃金世代

5王柏融挨球吻後「報平安」　傷勢仍要觀察

熱門新聞

1熱議！于孟馗短打收棒造成林哲瑄出局

2意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

3普悠瑪開放賣站票　陳禹勳謝台鐵

4兄弟僅1人談妥　味全影響談約

5夢想家外援米勒轉戰巴西

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

蘇智傑滿壘逆轉致勝安打獲MVP　統一7比6富邦

中職本週看點(2019/08/06~08/12)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

李茲6局好投！9上大雨攪局　桃猿3比2裁定勝兄弟

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366