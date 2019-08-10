英國前球王時隔7個月重返單打！　穆雷將參與辛辛那提男單

▲穆雷將出戰辛辛那提男單賽事 。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

英國前球王穆雷(Andy Murray)在接受了髖部換置術以後，先後出戰多場雙打賽事，最終宣布將在辛辛那提大師賽出戰男單，這也將是他繼年初的澳網以後，時隔7個月再度出現在單打籤表中，首戰將碰上世界第66法國好手加斯奎特(Richard Gasquet)。

今年澳網時，穆雷曾表示今年可能是生涯最後一個賽季，首輪就出局的他接著接受手術，期間多位網壇好手也給予祝福，期盼他能儘早回歸，在6月的女王草地賽中，穆雷完美復出，與西班牙搭檔羅培茲(Feliciano Lopez)拿下男雙冠軍。

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▲穆雷、小威今年出戰溫網混雙。（圖／達志影像／美聯社）



接著溫網穆雷也參與男雙、混雙賽事，男雙與法國好手賀伯特(Pierre Hughes Herbert)止步次輪，混雙則和小威(Serena Williams)打進16強。上週的華盛頓公開賽、本週的羅傑斯盃，穆雷都參與了男雙賽事，最終決定在辛辛那提參與男單，過去穆雷曾在這裡拿過2008、2011年兩次冠軍，2016年則在決賽輸給席里奇(Marin Cilic)。

穆雷確定參與辛辛那提，代表網壇「Big 4」包括喬科維奇(Novak Djokovic)、納達爾(Rafel Nadal)，以及費德勒(Roger Federer)將全員到齊，也讓本次賽事更添話題。

▲穆雷宣布復出辛辛那提男單。（圖／翻攝自推特）