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U23中華男排首闖金牌戰　培訓改革有成再造「黃金世代」

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▲▼U23中華男排複賽二連勝，直落三勝斯里蘭卡。（圖／AVC）

▲U23中華男排首闖金牌戰。（圖／AVC）

記者路皓惟／採訪報導

第三屆亞洲U23男子排球錦標賽10日傳來捷報，中華男排首度挺進金牌戰，距離隊史首金僅剩一步之遙。中華男排本次打出好表現，證明了中華排協培訓計劃有效執行且相當成功，排協秘書長鄭松益表示，這批年輕球員未來都將是國家隊重要主力。

本屆中華男排部分名單大抵與亞俱賽以及世大運名單相同，吳宗軒、石修智等球員已經超齡而未在名單內，但也有多名台電新秀入選，包含林宜暉、顏振富、詹旻翰以及張育陞。其中也有13名選手（周建宏、黃澄浩、劉佳昌、柯凱傑、林宜暉、詹旻翰、宋柏霆、焦璿誠、張育陞、顏振富、陳政錡、林昱丞、張昀亮）入選東京奧運男子排球培訓隊。

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中華排協以往培訓選進18名選手至國訓中心訓練，比賽前的集訓期間大約1個月。今年改變過去的培訓模式，首度實施一、二隊制度，整個培訓名單超過30人（30至36人），是以往的兩倍之多。

秘書長鄭松益指出，這次培訓選超過30人，並規劃出國家一隊、二隊，一隊主要打成人組、亞錦賽，二隊主要是三大賽事，包括世大運、亞洲U23男排錦標賽和亞洲錦標賽。

▲世大運，中華男排，吳宗軒。（圖／大專體總提供）

▲中華男、女排培訓首度實施一隊、二隊制度。（圖／大專體總提供）

此外，中華男排國家隊也採用升降級模式，每一段時間就會根據球員表現做名單調整，選手必須維持最佳狀態，表現不好就會掉到第二隊。

在培訓期間中華排協特別安排國家二隊前往中國打國際賽，累積實戰經驗。比起過去有更長的時間的培訓，成效也反映在U23男排成績上面。鄭松益表示，「長期培訓成果佳，一連串的集訓，磨練出很好默契和團隊精神。而且這批選手身高條件都很好，訓練配合度精神也都非常好，值得讚揚。」

除了實施新的培訓制度，中華排協也建構出完整的教練團，找來塞爾維亞籍的Moro Branislav擔任總教練，將專業的訓練經驗、軟體、戰術帶入球隊中，同時搭配國內優秀助理教練和體能教練，負責專心照料國家代表隊球員，給予最好的訓練和照顧。

中華排協期待打造出排球的黃金盛世，鄭松益表示，沒有長期的培訓計畫，絕對無法達成這些目標，透過長期的培訓建立出一套完整系統，以後整個培訓都按照這樣的模式進行，對國家隊達成目標有很大的助益，未來這些年輕好手都將成為國家隊的主力。

▲▼ 亞洲U23男排，中華男排直落三大陸 。（圖／取自AVC，下同）

▲U23中華男排球員未來備受看好。（圖／取自AVC）

關鍵字： 中華男排U23中華排協鄭松益
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