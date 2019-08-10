亞沙排／贏得台灣內戰　顧乃涵／劉碧欣4強再戰老對手印尼

▲中華女子顧乃涵／劉碧欣晉級4強。（圖／中華排協提供）



記者路皓惟／澎湖報導

亞洲沙灘排球公開賽澎湖站10日8強淘汰賽，女子組演出「台灣內戰」，女子一隊顧乃涵／劉碧欣以21比10、21比12輕取女子三隊的龔詩雯／葉軒岑組合。明（11）日顧乃涵／劉碧欣將對上去年在亞運奪銅的印尼組合烏塔米（Putu Utami）／茱莉安那（Dhita Juliana）。

畢業於排球名校東山高中的學姊學妹檔龔詩雯／葉軒岑，顧乃涵／劉碧欣實力和經驗更勝一籌，給學妹們來了一場震撼教育。「對上學姊抱著放輕鬆去打的心情，這是第一次與學姊正式比賽，覺得實力差距超級大。」龔詩雯說。

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顧乃涵／劉碧欣被看好在本賽事中奪下獎牌，現在距離金牌目標越來越接近，老將顧乃涵表示，「目前的成績在我們的想像中，以世界排名來說我們應該比較容易（奪金）。」

4強戰將遭遇雅加達亞運銅牌組合，顧乃涵／劉碧欣先前交手都是3局落敗收場，預計會是場硬仗，顧乃涵說：「她們打法很獨特，對上印尼勝負應該是五五波，但「這次要讓結果不一樣。」

儘管緊接而來的是一場硬仗，但這對台灣沙排第一組合已經準備好了，有信心殺到冠軍戰，顧乃涵表示，「現在我們打法不同，去年對決的時候，我們在戰術、默契和威力上都不足，現在我們在進攻和移位上都更好。」

劉碧欣則說自己花了很多血與淚練習，期待擊敗老對手，「不管體能還是戰術上我們都比去年成長許多，雖然對手年齡比較小，速度也比較快，但我們有破解她們的方法。」

另外，帶傷上陣的潘姿怡搭檔余雅萱，力拚萬那杜組合，無法展現應有實力，以直落二落敗，止步8強，但精神可嘉。

▲「台灣內戰」顧乃涵／劉碧欣對決龔詩雯／葉軒岑。（圖／中華排協提供）