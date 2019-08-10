世籃賽／世界盃對戰字母哥　米德爾頓：不會退縮

▲米德爾頓期待在世界盃男籃賽和字母哥交手。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

此次美國男籃陣中，最具資歷的穩定射手，絕對非公鹿米德爾頓(Khris Middleton)莫屬，而他也有極高機會，在世界盃碰頭效力希臘國家隊的「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，上演隊友變對手的戲碼。對此，米德爾頓強調，「我們倆有點像，都是不會在任何人跟任何事面前退縮的。」

上季公鹿寫下全聯盟例行賽最佳戰績，安戴托昆波也風光贏得生涯首座年度MVP殊榮，但身為球隊二當家的米德爾頓同樣功不可沒，整季繳出平均18.3分、6籃板、4.3助攻的全面成績，也讓公鹿願意以5年1億7800萬美金的價碼，留下這位優質鋒線。

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但面對即將到來的世界盃，米德爾頓和安戴托昆波卻分別投入美國、希臘國家隊集訓，談到此次世界盃兩人可能交手對決，米德爾頓表示，「我和安戴托昆波有點像，都不會在任何人、事面前退縮，我知道他會非常認真看待我們之間的比賽，如果他看到我在快攻，一定會努力趕上我，而我也會這麼對他。」

身為最熟悉的戰友，米德爾頓也說，「每個人都知道如何防守安戴托昆波，但他是個很出色的球員，我不認為人們對於他的籃球智商給予了正確的評價，如果你想在場上佔他便宜，他絕對不會讓你如願。」

▲字母哥安戴托昆波今夏將代表希臘國家隊出征世界盃。（圖／CFP）