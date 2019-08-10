亞洲U23男排／中華五局驚險「射日」　隊史首度挺進金牌戰

▲中華U23。（圖／取自AVC）

記者顏如玉／綜合報導

2019第三屆亞洲U23男子排球錦標賽在緬甸舉行，中華隊擊敗大陸挺進4強後，面對不敗日本，雖然先下2局，但隨即被追平，雙方力戰到五局後，中華挺住壓力，最終以19比17奪勝，隊史首度擊敗日本挺進金牌戰。

中華隊前2屆都拿下銅牌，今年從預賽開始也打得強勢，和巴基斯坦、卡達以及巴林同分C組，中華先後以直落三擊敗卡達、巴林後，雖然1比3輸給巴基斯坦，仍以2勝1敗進入複賽，接著又依序擊敗澳洲、斯里蘭卡和大陸，連續第3年挺進4強。

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過去中華和日本交手2次沒有拿過勝利，今再度面對，中華首局就先馳得點，雖然日本馬上追到平手，不過中華仍略勝一籌，以25比20先下一城。第二局中華隊趁勝追擊，開局就來到9比1，且持續維持大比分領先，日本雖然追到6分差，但難敵比分差過大，中華以25比17再下一城聽牌。

第三局日本回穩率先取得領先，並以25比16扳回一局，第四局也是日本一開賽就取得2比0領先，中華隊隨即追到5平，雙方糾纏了一陣後，日本把握中華失誤擴大領先，以25比15追平局數。

來到關鍵第五局，雙方各得1分後，中華一次攻擊採用鷹眼挑戰成功取得領先，但日本隨即靠著強攻和發球反超，不過中華沒有放棄連連追分，雙方從7比7糾纏到12比12，日本連下2分後，中華又靠籃網成功追回1分，以及日本回擊失誤追到14平，雙方僵持到17比17，中華最終連下2分，以19比17驚險奪勝，挺進金牌戰！

