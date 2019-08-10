政大雄鷹盃／菜鳥簡賀宇打出頭　政大閉幕戰收可用之兵

▲簡賀宇。（圖／政大雄鷹會，下同）



記者洪偵源／台北報導

2019年政大雄鷹盃，在地主政治大學以91比83擊敗南韓漢陽大學後劃下句點，政大菜鳥簡賀宇攻下15分，在新兵中表現最為耀眼，也讓教頭陳子威多了調度的人選。

此戰簡賀宇高苑工商學長洪楷傑拿下20分、6籃板，為政大表現最佳，對這支UBA新兵來說，這項盃賽獲得了不錯的磨練。

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成軍3年的政大，目前以田浩、洪楷傑以及張鎮衙為主力核心，並亟欲讓新加入以及去年較少機會出場的球員，加速融入團隊，以面對新一季的UBA。

陳子威說，最後一場對上漢陽，前一天就有不錯表現的簡賀宇，再度繳出好表現，「我相信這會讓他更有信心，我們也有多了可以參考的可用之兵。」

簡賀宇表示，教練給他機會，他就要把握，加上隊上很多以前高苑的學長，尤其田浩和洪楷傑都會鼓勵他，「他們常告訴我沒什麼好怕的，通常都是我會緊張的時候但他們不知道。」

另一位備受期待的菜鳥，是畢業自松山高中的林勵，但明顯還在適應大學球風，陳子威也林勵必須找出適應的方式，快點融入團隊。

簡賀宇也替同梯講話，認為要多給林勵一點時間，「控球的壓力本來就比較大，他有失誤我們也不會責怪他，因為控球就是需要多一點時間練。」