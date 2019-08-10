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世籃賽／美國須保持統治力　羅瑞：很多國家想擊敗我們

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▲七六人西蒙斯、暴龍羅瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅瑞強調年輕球員一定要懂得犧牲為美國男籃而戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2016年就曾幫助美國男籃奪下里約奧運金牌，上季風光奪得NBA生涯首冠的暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)，此次再度加入美國男藍陣營，積極為8月底開打的世界盃男籃賽備戰。對此羅瑞表示，「我們不僅是代表個人，而是代表整個國家。世界上很多國家隊都想擊敗我們，我們必須要保持統治力。」

此次美國男籃多半以年輕球員為主體，因此身為NBA明星好手，且上季才剛剛幫助暴龍奪下隊史首冠的羅瑞，自然就成為球隊領袖級人物。

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羅瑞表示，「現在我們的年輕球員需要明白，每場比賽都必須做出犧牲，這不是你在NBA效力的球隊，你不會每場得到20次以上的出手機會，或是上場38到40分鐘，即便你只有8到10分鐘的出賽時間，同樣應該拚盡全力。你不會是球隊唯一的選擇，你需要做的就是做出犧牲，為球隊提供幫助，為了全隊和國家而戰。」

休賽季進行了拇指手術，羅瑞至今仍持續養傷，但他仍選擇投入此次美國男籃培訓陣容，羅瑞表示，「我必須細心照顧自己的身體，現在感覺已經好多了，手術已經過去了3、4周的時間，所以我們要看一下恢復狀況如何。」

▲暴龍vs公鹿，羅瑞(Kyle Lowry)。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅瑞手傷開刀後尚未投入美國男籃完整集訓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 羅瑞暴龍NBA籃球美國男籃世界盃世界盃男籃賽
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