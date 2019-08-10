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中職／生涯首轟再等等　王威晨不多想盼成廣角型打者

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▲▼中信兄弟,王威晨。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟王威晨。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／天母報導

中信兄弟王威晨7日對戰Lamigo桃猿，單場3安猛打賞，個人安打場次推進至17場，擺脫開季低潮，但生涯首轟遲遲尚未出爐，他說：「現在不會去想首轟啦...我本來就不是大砲型，希望自己能成為廣角型打者。」

王威晨開季打擊率一度下探到2成以下，但逐步調整，近期連17場敲安，打擊率0.317，排名全隊第3，其中6日對戰桃猿在8局敲出左外野深遠飛球，不過球落地後彈出全壘打牆外，形成場地二壘安打，現場球迷一度以為王威晨終於敲出首轟，為他鼓掌歡呼。

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談到當時的情況，王威晨說：「其實一開始也沒去想是不是全壘打，當下只是希望能夠形成安打，想要添得保險分，不要讓桃猿再有反攻機會。」

打職棒進入第4年，王威晨首轟遲遲尚未出爐，他坦言有期待，但不會強求，「本身就不是大砲型，還是會以廣角型打者為目標，希望自己在各方向的安打都能擊出，讓對方不好守備，甚至對我佈陣。」

王威晨透露，今年一開始擊出的安打多半落在左半邊，對手也注意到這種情況，會針對他佈陣，但與教練、學長溝通後，自己不斷修正調整，已能突破被佈陣的困境，「之前可能是一面倒的狀況，現在是55波。」

有別於開季擔任開路先鋒，王威晨近期改打第2棒，不單只是助攻，也串起球隊火力，他說：「現在各隊第2棒的任務不再只是助攻角色，教練團可能會把狀況好的擺在前面，目前棒次固定下來，對我有很大的幫助，也希望能夠扮演好自己的角色；在關鍵時刻能夠有關鍵一擊、串連攻勢。」

關鍵字： 王威晨中華職棒中信兄弟中職
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