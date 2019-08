老大教年輕球員如何得分　首要條件先會傳球

▲老大教小球員有效得分第一條件是學會傳球。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)在退役後,雖然表態不會復出,但「老大」仍心繫籃球,創辦了曼巴訓練營,同時還是女兒AAU曼巴隊的教練,而近期他在訓練營上教導小球員如何有效得分,第一個目標就是要先學會傳球,這與他過去的打法也有極大的差異。

布萊恩一直以來都是歷史上最偉大的得分手之一,在職業生涯中時常扮演一個殺手的角色,不過他的評價也是正反兩極,原因就是有許多球迷認為他打球太過「獨」,時常就是拿著就自己來,完全忽略隊友的存在,但布萊恩的得分能力也是無庸置疑。

▲布萊恩。(圖/達志影像/美聯社)



上賽季聯盟得分王哈登場均可以攻下36.1分,但他的打法也是不斷的單打,跟布萊恩有幾分相似,不過布萊恩在訓練營中教導小球員如何有效得分,卻不是教導他們單打,反而更強調傳球,「我接下來說的這點非常的重要,過去教練給你們2顆、3顆、4顆、5顆球讓你們練習運球,這都是不正確的。如果你想在場上得分,你應該這樣去得分,那就是無球跑動。」

布萊恩繼續說,「你們必須清楚了解怎麼在跑動中擺脫防守球員,那就要善用隊友的掩護。你不可能在球場上運球100萬次,現在你們在這裡,必須要注意這個步驟,這是你們要學的正確得分方式。」

布萊恩會這樣教導年輕球員也不無道理,因為現在的球風講求快速以及大量的三分投射,很少會有持球單打的情況出現,因為這不僅會拖累球隊輪轉,同時進攻效率也會變低,也是「老大」跟以往教導不同的原因。

@kobebryant with the PSA on how to train properly pic.twitter.com/pOLJADHfuy