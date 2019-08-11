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老大教年輕球員如何得分　首要條件先會傳球

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▲布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老大教小球員有效得分第一條件是學會傳球。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在退役後，雖然表態不會復出，但「老大」仍心繫籃球，創辦了曼巴訓練營，同時還是女兒AAU曼巴隊的教練，而近期他在訓練營上教導小球員如何有效得分，第一個目標就是要先學會傳球，這與他過去的打法也有極大的差異。

布萊恩一直以來都是歷史上最偉大的得分手之一，在職業生涯中時常扮演一個殺手的角色，不過他的評價也是正反兩極，原因就是有許多球迷認為他打球太過「獨」，時常就是拿著就自己來，完全忽略隊友的存在，但布萊恩的得分能力也是無庸置疑。

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▲湖人布萊恩、火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

上賽季聯盟得分王哈登場均可以攻下36.1分，但他的打法也是不斷的單打，跟布萊恩有幾分相似，不過布萊恩在訓練營中教導小球員如何有效得分，卻不是教導他們單打，反而更強調傳球，「我接下來說的這點非常的重要，過去教練給你們2顆、3顆、4顆、5顆球讓你們練習運球，這都是不正確的。如果你想在場上得分，你應該這樣去得分，那就是無球跑動。」

布萊恩繼續說，「你們必須清楚了解怎麼在跑動中擺脫防守球員，那就要善用隊友的掩護。你不可能在球場上運球100萬次，現在你們在這裡，必須要注意這個步驟，這是你們要學的正確得分方式。」

布萊恩會這樣教導年輕球員也不無道理，因為現在的球風講求快速以及大量的三分投射，很少會有持球單打的情況出現，因為這不僅會拖累球隊輪轉，同時進攻效率也會變低，也是「老大」跟以往教導不同的原因。

關鍵字： NBA湖人布萊恩
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