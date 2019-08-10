中職／天母3連霸　彭政閔難忘球迷砸雞蛋飆車跟象巴

▲彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／天母報導

中信兄弟10日在台北天母球場出戰富邦悍將，11日為雙重賽，這是彭政閔球員生涯在天母球場最後3場比賽。彭政閔坦言，自己滿喜歡天母球場，印象最深是2003年在此創3連霸，奪冠後失控球迷丟雞蛋、飆車跟象巴，「這裡有很多回憶。」

對天母的第一個印象，彭政閔說：「應該是2001世界盃，再來中職也都有在這裡打，以前業餘效力合庫，宿舍也在天母，我滿喜歡這裡的生活步調，自己對這座球場滿有感情。」

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截至今天賽前，彭政閔生涯在天母球場出賽208場，累計732個打數共254支安打，包括24支全壘打，打擊率3成47，全壘打數是個人在各座球場中第3多，而今年唯一1支全壘打是4月20日，便是在天母球場開轟。

彭政閔在天母球場締造不少紀錄，包括生涯第1支再見安打；2008年5月31日對興農牛，他從陽建福手中打出再見安打送回陳致遠，賽後隊友一起在場內慶祝，陳江和趁亂對他「猴子偷桃」。

除了生涯首支再見安打，彭政閔還記得3連霸後的瘋狂，「工作人員被丟雞蛋，還有球迷車隊，一路跟著我們，真的很難忘。」當時，球迷像飆車族一樣，上百台摩托車跟著巴士，甚至騎上機車禁止通行的高架橋，跟著象巴回到慶城街宿舍，街上塞滿了人，巴士無法開進去，球迷擠得水洩不通，最後只能請球迷讓出一條路。

球迷瘋狂夾道的畫面，彭政閔之後未再看過，一直到2013年經典賽回國，才又感受到球迷如此熱情的一面。

彭政閔下半季引退巡迴開跑，先前結束高雄最後主場賽事，本週末將進行天母最終系列賽，他說：「如果我先前所講，每個球員面對這樣的時刻，多少都會有感覺，但自己會把方向和重心放在場上，好好珍惜還在場上的時候，心情可能會輕鬆一點。」