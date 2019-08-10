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世籃賽／綠衫軍希望披美國戰袍　坦圖：這是夢想成真

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▲美國隊，史馬特、布朗、坦圖、華克、庫茲馬。（圖／CFP）

▲坦圖(右2)與另外3名綠衫軍隊友都入選此次美國男籃培訓陣容。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

美國男籃10日進行最終藍白對抗熱身賽，最終以培訓國手化身的藍隊97比78大勝俗稱靶子隊的白隊。此次有機會能披上美國隊戰袍的塞爾提克前鋒坦圖(Jayson Tatum)就表示，「能代表自己的國家出賽，這就像是夢想成真！我才21歲，真的很高興能來到這裡。」

此次美國男籃雖然面對多名好手辭退的不利情勢，但整體培訓陣容仍充滿天分，身為綠衫軍新賽季主力大將的坦圖就是其一，他也被外界視為可能成為此次美國男籃先發主力的好手之一。

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今日的藍白對抗賽，坦圖持續火燙表現，全場轟下17分、4籃板，也幫助培訓國手化身的藍隊以19分大勝。

結束拉斯維加斯訓練營後，美國男籃將暫時休兵，隨後移師洛杉磯在14至16日繼續培訓，17日則將與西班牙國家隊進行實戰交流賽。

坦圖表示，「目前團隊僅磨合了3到4天，我們的表現還算不錯，但我確信總教練波波維奇會認為我們還有大量的可提升空間，所以我們會繼續回去工作。」

現年僅21歲，坦圖對於有機會在世界盃披上美國隊戰袍感到高度榮耀，「這是夢想成真，能夠代表你的國家出賽，參與國際性的競爭，和這麼多的出色球員同場較勁，我真的很高興來到這裡。」

▲塞爾提克坦圖、鵜鶘戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲坦圖是綠衫軍新希望。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 坦圖塞爾提克綠衫軍NBA籃球世界盃男籃世籃賽
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