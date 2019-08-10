運動雲

>

高球新女神何沐妮LPGA首大賽　蘇格蘭前兩回合暫第3名

ETtoday運動雲

▲高球女神何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

▲高球女神何沐妮首度參加蘇格蘭公開賽，目前暫居第3名。（圖／翻攝自IG／lilymhe。下同）

記者張曜麟／綜合報導

LPGA蘇格蘭公開賽進入第2天的賽程，中國的新生代高球女神的何沐妮也首度參賽，原先世界排名398名的何沐妮，不僅沒有怯場，反而打出超優異的表現， 前兩天分別68和64桿，以總桿數132桿目前暫居並列第3名，排名在如此前面也頗出人意料之外。

來自四川的何沐妮，雖然才年僅20歲，但他過去早已佳績不斷，先前才參加Prasco慈善錦標賽以低於標準桿67桿的成績拿下首個職業賽冠軍頭銜。不過目前勞力是排名398名、CME排名149名的何沐妮，在今年首度參加蘇格蘭公開賽，也是職業生涯第一個大型賽事。

請繼續往下閱讀...

▲高球女神何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

首度參戰的何沐妮，卻展現的完全不像菜鳥，在今天打了18洞，都是低於標準桿9桿，同時還有抓一次老鷹，另外還有5次的小鳥，目前跟韓國選手李鄭英並列第3，就可見他的實力相當強，屆時若何沐妮持續維持這樣的表現，他非常有望奪下前3名的佳績，同時自身的排名也會往上大幅提升。

對於何沐妮而言，能有這樣的表現也可說非常難得，因為這是他生涯第一個大型賽事，而他以直以來都以姣好外表被眾人所知，若能在這次的比賽中取得好成績，實力就將獲得認可，也是外貌與球技兼具的最佳代表。

▲何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

關鍵字： LPGA何沐妮
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／逆轉3分砲轟退羅里奇　林泓育：我有位子坐

中職／桃猿賽前沒練打照贏　洪總：沒差別

中職／統一獅沒有忘記我　陽東益羨慕3連霸戰友

中職／颱風影響！桃猿趕赴花蓮比賽　球員買站票坐板凳

中職／彭政閔天母告別賽　第1支再見安打遭猴子偷桃

真的夢幻成真！　白襪與洋基要在電影場景玉米田球場比賽

熱門新聞

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／逆轉3分砲轟退羅里奇　林泓育：我有位子坐

中職／桃猿賽前沒練打照贏　洪總：沒差別

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3林立敲安打回第一分　1局猿1：0獅

4張志強基層開花　子弟兵加味全龍

5包林傑化解危機　1局富邦0：0兄弟

熱門新聞

1熱議！于孟馗短打收棒造成林哲瑄出局

2意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

3普悠瑪開放賣站票　陳禹勳謝台鐵

4夢想家外援米勒轉戰巴西

53分砲轟羅里奇　林泓育：有位坐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

蘇智傑滿壘逆轉致勝安打獲MVP　統一7比6富邦

中職本週看點(2019/08/06~08/12)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

李茲6局好投！9上大雨攪局　桃猿3比2裁定勝兄弟

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366