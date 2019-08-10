高球新女神何沐妮LPGA首大賽　蘇格蘭前兩回合暫第3名

▲高球女神何沐妮首度參加蘇格蘭公開賽，目前暫居第3名。（圖／翻攝自IG／lilymhe。下同）



記者張曜麟／綜合報導

LPGA蘇格蘭公開賽進入第2天的賽程，中國的新生代高球女神的何沐妮也首度參賽，原先世界排名398名的何沐妮，不僅沒有怯場，反而打出超優異的表現， 前兩天分別68和64桿，以總桿數132桿目前暫居並列第3名，排名在如此前面也頗出人意料之外。

來自四川的何沐妮，雖然才年僅20歲，但他過去早已佳績不斷，先前才參加Prasco慈善錦標賽以低於標準桿67桿的成績拿下首個職業賽冠軍頭銜。不過目前勞力是排名398名、CME排名149名的何沐妮，在今年首度參加蘇格蘭公開賽，也是職業生涯第一個大型賽事。

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首度參戰的何沐妮，卻展現的完全不像菜鳥，在今天打了18洞，都是低於標準桿9桿，同時還有抓一次老鷹，另外還有5次的小鳥，目前跟韓國選手李鄭英並列第3，就可見他的實力相當強，屆時若何沐妮持續維持這樣的表現，他非常有望奪下前3名的佳績，同時自身的排名也會往上大幅提升。

對於何沐妮而言，能有這樣的表現也可說非常難得，因為這是他生涯第一個大型賽事，而他以直以來都以姣好外表被眾人所知，若能在這次的比賽中取得好成績，實力就將獲得認可，也是外貌與球技兼具的最佳代表。