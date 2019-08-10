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亞沙排／澎湖很美像家一樣　萬那杜：想要再來玩

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▲亞沙排,萬那杜選手米勒（Pata Miller）/雪莉森（Toko Sherysyn）。（圖／中華排協提供）

▲亞沙排萬那杜選手米勒（Pata Miller）/雪莉森（Toko Sherysyn）。（圖／中華排協提供）

記者路皓惟／澎湖報導

2019亞洲沙灘排球公開賽首次在澎湖舉辦，陽光、沙灘的景色，對來自萬那杜的兩位選手米勒（Pata Miller）/雪莉森（Toko Sherysyn）來說，就像是在家裡比賽一樣，美麗的島嶼風景和人文，讓萬那杜選手很喜歡，直呼想會再來旅遊。不過在她們心中，最美麗的國家仍是萬那杜。

萬那杜位於南太平洋島西部，由83個島嶼組成，擁有豐富的海洋資源，純淨的大海和清澈的藍天，以及青翠的樹木，廣受旅遊背包客的推崇。而澎湖同樣擁有豐富的海洋資源，一直是台灣人的度假勝地。

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同樣都是海島，萬那杜選手米勒來到澎湖感覺很放鬆，跟待在自己的國家一樣自在，她說：「澎湖風景很好，沙灘和大海也很美，我很喜歡這裡，但就是天氣有點熱，還要習慣一下。」

因爲是來參加比賽爭取奧運積分，她們專注備戰，沒有太多時間去參觀景點，不過米勒表示，聽說澎湖有很多很厲害的自然景觀，讓我很想要去看看，如果之後有時間的話，會想再回來度假。

被問到澎湖跟萬那杜哪裡比較美麗，很愛國的米勒表示，「雖然澎湖大海、沙灘很美麗，我喜歡這裡，不過我們國家還是最美麗的地方！」

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