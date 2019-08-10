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中職／恰恰天母最後倒數　象迷頂烈日3小時排買自由席

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▲▼天母球場。（圖／記者黃詩崴攝）

▲象迷提前到場排買現場自由座。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／天母報導

中信兄弟10日在台北天母球場迎戰富邦悍將，兄弟本週末的主場三連戰，是彭政閔球員生涯在天母的最後3場比賽。不僅僅是9月28、29日恰恰的生涯最終戰門票熱賣，這3場天母「最終役」內野對號座也幾乎銷售一空。現場只售出所剩不多的自由座票券，不少象迷不畏烈日高溫提前到場3小時排隊搶票。

9日兄弟、富邦之戰，因颱風攪局延至11日進行雙重戰，也讓10日成為兄弟本季天母最終系列賽的手役，因為是彭政閔生涯最後一次在天母出戰的系列賽，預售票也早早銷售一空。

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今天中午天母地區豔陽高照，最高溫來到36度。比賽將在下午5點開打，因此要到下午3點才會開放現場售票，不過卻有球迷為了搶到票，中午12點就到售票窗口卡位。

排在第一位的球迷高同學受訪表示，「12點多就來了，因為知道對號座都被買完，怕買不到票，所以早點來排隊，身為北部象迷，會把握恰恰在台北出賽的最後時光。」

本季天母球場有2場滿座紀錄，分別是在4月20、21日的陳江和引退賽。本週末的3連戰可說是彭政閔在天母球場的最終戰，因此也有機會連3場看到象迷坐滿天母球場。

▼準備入場的球迷也繞著天母球場外圍排起人龍。（圖／記者黃詩崴攝）

▲▼天母球場。（圖／記者黃詩崴攝）

關鍵字： 中華職棒中信兄弟彭政閔天母球場
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