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梅奧NBL之旅畫句點　場均近30分是否有CBA機會

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▲達欣主場周林宜輝、梅奧，台啤塞瑟夫、黃聰翰。（圖／籃協提供）

▲梅奧的NBL之旅結束，未來有望挑戰CBA。（圖／籃協提供）

記者張曜麟／綜合報導

前NBA選秀探花梅奧（O.J. Mayo），在結束SBL賽季之後轉戰中國NBL，效力湖南勇勝，先前也幫助湖南打進準決賽，不過在準決賽G3雖然他砍下27分，卻依舊無法幫助球隊拿下勝利，最終湖南就以108比129慘敗廣西，最終無緣總冠軍戰，梅奧的NBL之旅也畫下句點，下一站仍是未知數。

已經取得2比0領先的廣西，G3仍握有主場優勢，在首節雙方就不斷猛攻，雙方一直互換領先，到了首節末段兩軍都開始飆三分彈，戰成22比22平手，不過在最後一分鐘，廣西憑藉李明皓、陳金龍、瓊斯合飆4記三分球，一舉將分數拉開，幫助廣西首節打完取得9分領先。

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進入次節廣西又靠著瓊斯瘋狂單打連拿10分，馬上將分差拉開到48比35，儘管喊了暫停止血，但湖南依舊找不到狀態，僅能仰賴梅奧一人單打取分，半場打完廣西已經取得71比55的領先。

▲▼2019.01.10 達欣vs台啤，梅奧（O.J. Mayo）、林宜輝。（圖／籃協提供）

▲梅奧。（圖／籃協提供）

易籃後，湖南打出一波8比2小高潮，無奈廣西的外援火力全開，不斷內外開攻一舉將優勢擴大到20分，湖南就在禁區與外線都失守的情況下三節終了落後達21分。末節雖然湖南努力追分，但就是檔不住對手猛攻，儘管一度追到13分落後，但廣西靠著尹天任、壯馮祺接連出手，再次穩住局面，終場廣西就以129比108輕取湖南，睽違5年再次闖入總冠軍戰。

全場梅奧攻下27分、6籃板，是全隊最佳，在轉戰NBL的第一個賽季，表現可說是可圈可點，是湖南的絕對主力，梅奧的場均也可以繳出29.3分是NBL本季第3高分；由於湖南遭到淘汰，梅奧接下來也將成為自由球員，雖然NBL強度並不算太高，但梅奧這樣的表現仍算優異，目前CBA為休賽季，憑藉這樣的表現，梅奧或許能夠得到CBA隊伍的青睞，屆時有望挑戰亞洲最強聯賽。

▲梅奧O.J. Mayo。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅奧目前身手仍未達NBA等級，但仍有望挑戰CBA。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBL湖南廣西梅奧
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