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中職／彭政閔天母最終系列賽！10日運彩看好富邦勝兄弟

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▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

中信兄弟天母主場迎戰富邦悍將3連戰，兩隊10日首戰皆由洋投掛帥先發，兄弟赫猛對決悍將包林傑。10日運彩開盤，看好富邦擊敗兄弟。

赫猛下半季加入兄弟後，先發4場有2場優質先發，戰績2勝1敗，防禦率3.66，前一場對獅先發6.2局被敲7安，送出5次三振，僅失1分非責失，今天是首度對戰悍將，盼延續前一場好手感。

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包林傑本季先發9場，戰績4勝2敗，防禦率3.91，前一場先發對戰猿，投5.1局挨8安，失掉5分、4分責失，因傷提前退場承擔敗投，不過傷勢已無大礙。包林傑今年對戰兄弟4場，僅有1勝，防禦率4.05些微偏高，對戰左打者被打擊率高達0.484，要小心近況正好的岳東華，對戰5支4，另外張志豪、詹子賢也開轟過，要特別留意。

悍將今年對戰兄弟特別有一套，對戰19勝7敗1和，近5場對戰4勝1敗0和，團隊打擊率0.331，包括5支全壘打，平均單場得5.8分，團隊防禦率4.20，平均單場失4.2分，今天要拚對戰4連勝。

10日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出兄弟受讓1.5分，賠率1.50，富邦讓1.5分，賠率2.05，大小總分開出9.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70，不讓分方面富邦賠率1.65，兄弟不讓分賠率1.85，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒中信兄弟彭政閔運彩
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