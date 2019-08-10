世籃賽／馬刺懷特升格美籃培訓　巴格利也晉級17人名單

▲馬刺懷特憑藉訓練營優異表現，被拉上世界盃男籃國手培訓名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

美國男籃經過10日藍白對抗賽後，備戰本屆世界盃整體培訓名單又有大幅變動，除了確定裁掉楊恩(Thaddeus Young)與阿德巴約(Bam Adebayo)之外，在「靶子隊」表現不俗的懷特(Derrick White)、巴格利(Marvin Bagley III)確定受到拔擢，將進入17人名單，參與14至16日洛杉磯第2階段訓練，並於17日熱身賽交手西班牙。

拉斯維加斯訓練營進入最終日，美國男籃由世界盃培訓名單交手同為NBA球員組成的「靶子隊」，隨後美國籃協也再次對於本屆世界盃培訓國手名單做出更動。

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原先列入15人培訓名單的公牛前鋒楊恩、熱火長人阿德巴約確定遭到捨棄，但訓練營表現出色的馬刺懷特、國王巴格利，確定從靶子隊晉升培訓名單。

連同日前也從靶子隊晉升的國王主控福克斯(De'Aaron Fox)、籃網射手哈里斯(Marvin Bagley III)，目前已經有4名靶子隊成員因為表現優異獲得拔擢。

加上懷特、巴格利，目前美國男籃培訓國手名單來到17人，但上季幫助暴龍奪冠的羅瑞(Kyle Lowry)因拇指開刀至今仍無法訓練，塞爾提克防守悍將史馬特(Marcus Smart)也在訓練營期間出現小腿緊繃傷勢，可能影響後續集訓。

美國男籃接下來將短暫休兵，14至16日將移師洛杉磯進行下個階段備戰訓練，17日則將和西班牙國家隊進行熱身賽。

▲國王巴格利也被拔擢進入17人名單。（圖／達志影像／美聯社）