政大雄鷹盃／非典型歸化　漢陽蒙古射手的奮鬥史

▲漢陽大學蒙古歸化球員Khishgee Boldsukh。（圖／政大雄鷹會提供，下同）



記者洪偵源／台北報導

南韓漢陽大學陣中也有歸化球員，但並非一般常見的洋將型歸化球員，Khishgee Boldsukh是自己在南韓為了打球、生活，透過表現換來，並在去年取得南韓國籍。

來自蒙古的Khishgee Boldsukh，從小與祖母一起生活，在祖母去世後，2009年透過F3簽證（陪同家屬簽證）移居南韓，當時他的母親已在南韓居住滿5年。

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從小就對籃球感興趣，Khishgee Boldsukh到南韓唸書後，很快就展露實力，高中也受到許多學校教練青睞，但因為非韓籍的關係，許多比賽礙於規定不能參加。

但是Khishgee Boldsukh憑藉出色的表現，還是獲得參加KBL訓練營的機會，那是全國只有40名球員能參加的活動，可以接受名教練的指點。

可是對Khishgee Boldsukh考驗，遠不只如此，因為沒有南韓籍，沒有醫療保險，看醫生的費用比一般人高出許多，也無法跟一般高中球員一樣，透過常見的管道升上大學繼續打球。

不過在2017年，Khishgee Boldsukh還是透過特殊考試，進入漢陽大學，漢陽看中了他的速度與遠程投射能力，對他提供協助，在2018年，到南韓生活10年的他終於取得南韓籍，並有韓文名字Lee Keun-hwi。

從移居南韓那一刻起，Khishgee Boldsukh就想要在南韓打球的決心一直沒有變，與其他歸化球員不同的是，他是想要打球，透過自己的努力被看見，一步步取得機會。