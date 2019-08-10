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世籃賽／華克、米歇爾扛先發　美國男籃強力後場確定

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▲塞爾提克新任主控華克、坎特。（圖／達志影像／美聯社）

▲華克(左)是此次美國男籃名氣最大球星。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

即便就連到了訓練營期間，都不斷出現NBA好手戰將退出集訓狀況，備戰此次世界盃男籃賽的美國男籃，仍持續朝金牌目標邁進。而此次全隊資歷、名氣最響亮的「天行者」華克(Kemba Walker)，預料也將扛起球隊主控重任，至於訓練營表現亮眼的爵士球星米歇爾(Donovan Mitchell)也將攜手擔綱先發後場。

此次美國男籃自組成到集訓，不斷面臨人手出狀況窘境，但經過幾天的密集訓練後，整體隊型總算稍稍可見，目標就是在8月31日開打的世界盃男籃，持續為美國拿下金牌榮耀。

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根據美國媒體報導，按照目前集訓狀況，在訓練營搭配表現相當亮眼的華克、米歇爾，很可能就將成為此次美國男籃的先發後場搭檔，按照得分火力及資歷，兩人確實也是眼前的最佳人選。

司職主控的華克，上季才剛剛拿下NBA年度第3隊，加上正值顛峰的29歲年紀，在多名球星紛紛退出國家隊情況下，「天行者」絕對就將是此次美國男籃的頭牌人選。

至於有望扛起先發得分後衛的米歇爾，上季平均23.8分、4.1籃板、.4.2助攻，飛天遁地的強勢打法，肯定將成為此次美國男籃的主力得分點。

不過除了上述兩名先發後場確定外，美國男籃眼前當務之急，還是得努力調整出最具默契隊型，特別是在外圍射手部分，必須確定足夠的外圍火力支援，美國男籃擅長的快速反擊打法，才能得到更多元的火力釋放，面對歐陸勁旅的強悍防守，也才能有更多突圍空間。

▲爵士當家球星米歇爾對雷霆一哥衛斯布魯克在自家主場受種族歧視感到心痛。（圖／CFP）

▲米歇爾預料也將是美國男籃此次先發得分後衛有力人選。（圖／CFP）

關鍵字： 華克米歇爾NBA籃球美國男籃世界盃世界盃男籃賽
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