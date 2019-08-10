世籃賽／華克、米歇爾扛先發　美國男籃強力後場確定

▲華克(左)是此次美國男籃名氣最大球星。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

即便就連到了訓練營期間，都不斷出現NBA好手戰將退出集訓狀況，備戰此次世界盃男籃賽的美國男籃，仍持續朝金牌目標邁進。而此次全隊資歷、名氣最響亮的「天行者」華克(Kemba Walker)，預料也將扛起球隊主控重任，至於訓練營表現亮眼的爵士球星米歇爾(Donovan Mitchell)也將攜手擔綱先發後場。

此次美國男籃自組成到集訓，不斷面臨人手出狀況窘境，但經過幾天的密集訓練後，整體隊型總算稍稍可見，目標就是在8月31日開打的世界盃男籃，持續為美國拿下金牌榮耀。

請繼續往下閱讀...

根據美國媒體報導，按照目前集訓狀況，在訓練營搭配表現相當亮眼的華克、米歇爾，很可能就將成為此次美國男籃的先發後場搭檔，按照得分火力及資歷，兩人確實也是眼前的最佳人選。

司職主控的華克，上季才剛剛拿下NBA年度第3隊，加上正值顛峰的29歲年紀，在多名球星紛紛退出國家隊情況下，「天行者」絕對就將是此次美國男籃的頭牌人選。

至於有望扛起先發得分後衛的米歇爾，上季平均23.8分、4.1籃板、.4.2助攻，飛天遁地的強勢打法，肯定將成為此次美國男籃的主力得分點。

不過除了上述兩名先發後場確定外，美國男籃眼前當務之急，還是得努力調整出最具默契隊型，特別是在外圍射手部分，必須確定足夠的外圍火力支援，美國男籃擅長的快速反擊打法，才能得到更多元的火力釋放，面對歐陸勁旅的強悍防守，也才能有更多突圍空間。

▲米歇爾預料也將是美國男籃此次先發得分後衛有力人選。（圖／CFP）