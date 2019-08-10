世籃賽／多明尼加名單公佈　霍佛德、唐斯均未入列

▲霍佛德、唐斯均不參加世界盃。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

距離世界盃開打不到一個月，許多隊也都進入最後備戰階段，近期多明尼加就公佈了17人初選名單，不過在NBA征戰的兩大巨星霍佛德(Al Horford)以及唐斯(Karl-Anthony Towns)卻都未入列，意謂著他們皆不會出賽今年世界盃。

今夏身為禁區悍將的霍佛德因為跟塞爾提克合約談不攏，最終選擇以4年1.09億美元轉戰七六人，在7月的時候，霍佛德就表態為了要為了新球季做準備，並且要跟新隊友做搭配，選擇退出世界盃。

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多明尼加除了霍佛德之外，另一名在NBA征戰的球員就是灰狼中鋒唐斯，先前多明尼加籃協也有找唐斯商討參加世界盃一事，原先他有意出戰，不過在老大哥霍佛德退出後，唐斯也不願參加，在最新的名單中就沒有唐斯的名字。

在這分名單中，並沒有任何一名NBA球員，大多都是美洲聯賽的球以及歐洲聯賽的球員，其中利茲(Victor Liz)、門多薩(Rigoberto Mendoza)、索拉諾(Gelvis Solano)這3人都打滿了資格賽全部12場比賽，屆時他們將要已在資格賽建立起來的默契去爭奪奧運資格。今年是多明尼加第3次參加世界盃，他們在1978年首度參賽，結果以全敗收場，到了2014年他們則打進了16強，卻不敵斯洛維尼亞；今年多明尼加分在G組，同組的還有法國；德國；約旦。

▲多明尼加17人名單。（圖／翻攝自FIBA官網）