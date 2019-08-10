中職／尼克斯力阻潘威倫141勝　運彩看好桃猿勝統一



▲尼克斯。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊10日持續在花蓮球場交手Lamigo桃猿，獅隊「嘟嘟」潘威倫第8度挑戰生涯141勝，桃猿則是洋投尼克斯（Michael Nix）迎戰，桃猿近期2連勝、對戰統一3連勝，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率Lamigo桃猿1.45、統一7-ELEVEn獅隊賠率2.15、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.70，統一7-ELEVEn獅隊受讓1.5分，賠率1.80、大小分開出10.5分，大分賠率1.55，小分賠率1.95、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

潘威倫本季16場先發，戰績5勝4敗，87局被擊出102支安打，包括10支全壘打，33次三振，14次四死球，防禦率4.03，WHIP值1.31，本季碰過桃猿6場，取得1勝1敗，對戰防禦率4.60，對戰被打擊率0.315，曾被郭嚴文、朱育賢、林泓育敲過全壘打。

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尼克斯本季20場先發，戰績10勝5敗，122局被敲119安，包含7支全壘打，96次三振，40次四死球，防禦率3.61，WHIP值1.29，今年遭遇統一7場，取得3勝2敗，對戰防禦率4.86，對戰被打擊率0.261，曾被蘇智傑、潘武雄轟過全壘打。