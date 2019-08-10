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羅傑斯盃／謝淑薇女雙不敵球后無緣4強　辛辛那提首戰王薔

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▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇羅傑斯盃賽程結束。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

名列羅傑斯盃女雙第4種子的謝淑薇和比利時選手弗利普肯斯(Kirsten Flipkens)，10日面對球后芭提(Ashleigh Barty)／前球后艾薩蓮卡(Victoria Azarenka)，鏖戰到超級搶十仍遭到逆轉，以6比4、2比6、5比10吞敗，無緣4強，謝淑薇在羅傑斯盃提前結束，接下來將戰辛辛那提大師賽。

謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)上個月在溫網拿下女雙冠軍後，本月改搭比利時弗利普肯斯，兩人首度聯手名列第4種子，先是擊敗日本組合穗積繪莉和二宮真琴晉級8強，接著對上球后組合還先下一盤，但第二盤謝淑薇組合卻出現亂流頻遭破發，進入超級搶十後，也先失了3分後才苦苦追趕，最終還是難以挽回大局吞敗。

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謝淑薇在羅傑斯盃中，女單於首輪就以直落二不敵20歲的美國新星凱寧(Sofia Kenin)，接著女雙止步8強，提前結束賽程後，接下來將備戰辛辛那提大師賽，首輪將對上第15種子大陸的王薔。

▲溫網，謝淑薇／史翠可娃(Barbora Strycova)女雙摘冠。（圖／路透社）

▲謝淑薇／史翠可娃(Barbora Strycova)上個月才在溫網女雙摘冠。（圖／路透社）

關鍵字： 羅傑斯盃謝淑薇女雙8強
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