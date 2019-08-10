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世籃賽／阿根廷最終12人名單公佈　史科拉5度入選

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▲▼世籃資格賽，阿根廷，史柯拉（luis Scola）。（圖／FIBA官網）

▲史柯拉再次入選阿根廷國家隊，將5度出戰世界盃。（圖／FIBA官網）

記者張曜麟／綜合報導

世籃賽將在31日開打，各隊已經進入最後備戰階段，身為歐陸強權之一的阿根廷也公布了最終參賽12人名單，其中身為黃金世代一員的史科拉(Luis Scola)也再次入選，將帶領年輕球一同爭取奧運資格。

阿根廷過去由吉諾比利(Manu Ginobili)領軍，在世錦賽以及奧運上，連續給美國很大打擊，打破了過去「美國隊」神話，讓世界知道擊敗美國不是夢，不過隨著「鬼切」退役，諾西奧尼(Andres Nocioni)告別球場，黃金世代也逐漸沒落。

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不過目前還在球場征戰的史科拉並未表態退役，他先前在資格賽就再次入選，同時在兩輪的資格賽還可以繳出場均16.7分，8.1籃板的數據，另外在第二階段還帶領阿根廷擊敗美國隊，就可見史科拉寶刀未老。現在阿根廷公布了最終世籃賽12人名單，史科拉不意外的再次入選，這是他第5次參加世界盃，是最資深的球員之一，也是黃金世代最後一員，屆時將帶領年輕球員一起爭取奧運資格。

阿根廷12人名單如下：

史科拉

布里席諾(Nicolas Brussino)

德里亞(Marcos Delia)

拉普羅維多拉(Nicolas Laprovittola)

卡法羅(Agustin Caffaro)

費傑勒普(Maximo Fjellerup)

瑞迪佛(Lucio Redivo)

坎帕索(Facundo Campazzo)

蓋里茲(Tayavek Gallizzi)

戴克(Gabriel Deck)

嘉里諾(Patricio Garino)

維多扎(Luca Vildoza)

▲▼史柯拉（Luis Scola）領軍，阿根廷世籃大破美國。（圖／FIBA官網）

▲史柯拉在資格賽第二階段領軍擊敗美國隊。（圖／FIBA官網）

關鍵字： 世籃賽阿根廷史科拉
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