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世籃賽／林書豪為大陸隊加油　看好可取得奧運參賽

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▲▼林書豪受邀出席CBA選秀。（圖／CFP）

▲林書豪為中國隊加油，認為可以小組前2出線並取得奧運參賽資格。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

今年林書豪在季中交易被送去暴龍，雖然隨隊奪下總冠軍，但因為遭到棄用使得數據縮水，導致至今還未有球隊簽他。近期林書豪參加特步簽約記者會，談到了今年的世籃賽，豪哥也不忘為中國打氣，認為中國可以取得小組前2出線。

林書豪雖然剛到暴龍時，一度擔任先發控衛，不過卻沒有打出好表現，失去了總教練信任，並逐漸掉出輪換陣容，到了季後賽甚至直接遭到棄用，僅有垃圾時間才登場，數據也因此下降，導致今夏成為自由球員的豪哥現在還沒有球隊想要簽下他。

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▲林書豪、林書緯，2019中國行。（圖／CFP）

▲林書豪、林書緯中國行。（圖／CFP）

雖然尚未與NBA簽約，但林書豪先前卻也跟中國球鞋品牌特步達成3年750萬美元的合約協議，未來還會出個人的簽名鞋，而他在參加簽約記者會時，透露未來一定會考慮到CBA打球，不過也坦言自己並非很了解CBA，「我不是非常了解每一支CBA隊伍，去年、前年我只是在網路上看數據，以及為我的朋友加油，像是郭艾倫、丁彥雨航，還有一些外援是我以前的隊友。」

另外今年世籃賽主辦國就是中國，對此林書豪也向中國隊打氣，「我認為中國會取得小組前2出線，我一定會為中國男籃加油。希望中國隊能獲得奧運資格，並希望有更多的孩子能透過看比賽也去打籃球，去追求他們的夢想，我會去現場，我知道中國隊已經訓練很久，我期待你們的好表現。」今年世籃賽中國分在A組，同組的還有象牙海岸、波蘭以及委內瑞拉。

▲中國男籃。（圖／取自FIBA）

▲中國男籃。（圖／取自FIBA）

關鍵字： NBA林書豪中國男籃世籃賽
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