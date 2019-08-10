林書豪：還在蒐集各隊資料　未來一定考慮去CBA

▲林書豪目前還在蒐集各隊資料。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

自由市場已經開市一個多月，但林書豪還是未跟NBA球隊簽約，這是他生涯至今等待最漫長的一次，9日他到中國參加特步簽約記者會時，就透露目前還在蒐集一些有意簽他的球隊資料，但不諱言的表示未來一定會去CBA打球。

上賽季林書豪被交易到暴龍後，雖然一度擔任先發控後，不過卻沒有打出好表現，逐漸失去教練信任，最終遭到棄用，到了季後賽更沒有發揮空間，只有垃圾時間才登場，即便最終隨隊拿下冠軍，但林書豪數據卻大幅縮水，使得今夏成為自由球員的他，不僅沒有與暴龍續約，聯盟其它隊至今也沒有跟他簽約。

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▲林書豪、林書緯在大陸辦訓練營。（圖／CFP）

雖然先前傳出莫斯科中央陸軍有意簽下豪哥，但最終並沒有下文，對於目前還是自由球員的豪哥，他先前參加特步的簽約記者會時也透露目前還在蒐集各隊資料，「今年一直跟很多球隊在洽談，包括一些俄羅斯球隊，我現在在做的還是蒐集所有球隊的資料，認真的做出決定；當然我一定會考慮CBA，我很久以前就再說，有一天一定會在CBA打球，如果我身體OK的話；我5年前就說過了，有一天從NBA退休後，一定會來CBA，所以就是等等看，我也不知道是明年還是後年。」

林書豪儘管還是想要回到NBA，不過他先前剛與中國球鞋品牌特步達成3年750萬美元的合約協議，這似乎也意謂著他加入CBA的可能性也非常大，不過先前也有許多美國專家分析林書豪仍有機會在NBA生存，讓豪哥未來動態格外受矚目。

▲林書豪簽約特步。（圖／翻攝自網路）