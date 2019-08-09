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世足資格賽／中華與尼泊爾主客場對調　9月連兩戰台北田徑場

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▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男足將再度對上尼泊爾。（圖／資料照／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2022世界盃足球賽亞洲區資格賽將在9月登場，爭取最終4.5個前進世足賽的名額，第3檔次的中華男足被分在B組，第1檔次碰澳洲、第2檔次則是碰到約旦，第4檔次遇到科威特，第5檔次則是對上尼泊爾，第一場主場賽事於9月5日碰上約旦，不過9月10日作客尼泊爾出現異動。

中華男足本屆從第2輪參賽，將從9月至明年6月進行8場主客場賽事。資格賽將由亞洲前34名隊伍和首輪6隊一共40隊，將分為8個5隊的小組參賽。每一組的小組第1，以及5個成績最佳的小組第2，共12隊將晉級世足資格賽第3輪。

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▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

中華男足被分在B組，碰上澳洲、約旦、科威特以及尼泊爾，大家都不想碰到的西亞球隊還是遇到了，第一場主場將在9月5日對上約旦，11月要連續遠征科威特、約旦，明年6月則是要作客澳洲，隊史交手這四支隊伍還沒有拿下勝利，最近一場是在6月友誼賽1比1踢平尼泊爾。

不過原先9月10日要作客尼泊爾的賽程出現變化。中華足協9日說明，日前尼泊爾足協來信表示，先前於地震受損的尼泊爾國家隊主場無法於9月10日迎戰中華隊前完成修復工程，故希望本輪賽事雙方主客場順序對調。

▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

中華足協最後同意主客場順序對調，亞足聯9日正式來函確認通過雙方主客場對調的申請，因此本場比賽將於9月10日晚上7點10分於台北田徑場進行。另外，10月15日對上澳洲訂在19：40開踢，中華足協也說明，是配合北部朋友下班能夠趕來進場的緣故。

調整後目前已確定的四場主場場次和地點如下：

9月5日(四) 19：10 –vs.約旦 in 台北田徑場

9月10日(二) 19：10 – vs.尼泊爾 in 台北田徑場

10月15日 (二) 19：40 – vs.澳洲 in 高雄國家體育場

2020年6月9日(二) vs. 科威特 （時間地點待最終確認）

▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 世足資格賽中華男足
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