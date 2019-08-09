亞沙排／中華女子3隊都進8強　余雅萱／潘姿怡用生命在打

▲中華女子二隊余雅萱(左)潘姿怡。（圖／中華排協提供）



記者路皓惟／澎湖報導

亞洲沙灘排球公開賽（澎湖站），中華女子組三隊都順利晉級8強，顧乃涵／劉碧欣順利以分組第一晉級八強，繼續朝冠軍賽目標邁進，余雅萱／潘姿怡與高中生組合龔詩雯／葉軒岑也都以分組第二晉級，要把冠軍留在台灣。

中華女子第二隊余雅萱／潘姿怡，僅管仍以分組第二晉級，但賽後傳出壞消息，潘姿怡在今日對上日本比賽中，右腿舊傷不慎復發，下場時走路一跛一跛，對10日進行的八強賽事恐怕造成影響。

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據了解，潘姿怡傷勢在一個月前就有了，偶爾會復發，今天比賽前還特別吃止痛藥。而如此拚命就是為了替台灣爭取最高榮譽，她說：「因為這是台灣首次舉辦國際賽，所以很想要上場。」

▲中華女子一隊顧乃涵、劉碧欣。（圖／中華排協提供）



今天對上亞洲強權日本隊，快速的節奏讓余雅萱／潘姿怡面臨一場硬仗，幾乎整場都被對手壓著打，余雅萱說：「從第一局開始就找不到節奏，一直找不到方式去突破對方，在第二局體能開始下滑，導致沒辦法改變戰局。」

此外，今日豔陽高照天氣炎熱，加上兩人身體都帶著舊傷，導致整場比賽下來，打到快要虛脫。對於惜敗的結果，余雅萱表示雖然很可惜，但只能說大家都盡了全力。

余雅萱／潘姿怡搭檔已經2年時間，剛好是學姊學妹關係，都是從台灣體大畢業，兩人曾於106年全運會代表台中市拿下第三名佳績，她們也希望有一天能夠代表中華隊打進奧運。

▲中華隊高中生組合龔詩雯。（圖／中華排協提供）