運動雲

>

亞沙排／中華女子3隊都進8強　余雅萱／潘姿怡用生命在打

ETtoday運動雲

▲亞沙排,中華女子二隊余雅萱(左)潘姿怡。（圖／中華排協提供）

▲中華女子二隊余雅萱(左)潘姿怡。（圖／中華排協提供）

記者路皓惟／澎湖報導

亞洲沙灘排球公開賽（澎湖站），中華女子組三隊都順利晉級8強，顧乃涵／劉碧欣順利以分組第一晉級八強，繼續朝冠軍賽目標邁進，余雅萱／潘姿怡與高中生組合龔詩雯／葉軒岑也都以分組第二晉級，要把冠軍留在台灣。

中華女子第二隊余雅萱／潘姿怡，僅管仍以分組第二晉級，但賽後傳出壞消息，潘姿怡在今日對上日本比賽中，右腿舊傷不慎復發，下場時走路一跛一跛，對10日進行的八強賽事恐怕造成影響。

請繼續往下閱讀...

據了解，潘姿怡傷勢在一個月前就有了，偶爾會復發，今天比賽前還特別吃止痛藥。而如此拚命就是為了替台灣爭取最高榮譽，她說：「因為這是台灣首次舉辦國際賽，所以很想要上場。」

▲亞沙排,中華隊顧乃涵、劉碧欣。（圖／中華排協提供）

▲中華女子一隊顧乃涵、劉碧欣。（圖／中華排協提供）

今天對上亞洲強權日本隊，快速的節奏讓余雅萱／潘姿怡面臨一場硬仗，幾乎整場都被對手壓著打，余雅萱說：「從第一局開始就找不到節奏，一直找不到方式去突破對方，在第二局體能開始下滑，導致沒辦法改變戰局。」

此外，今日豔陽高照天氣炎熱，加上兩人身體都帶著舊傷，導致整場比賽下來，打到快要虛脫。對於惜敗的結果，余雅萱表示雖然很可惜，但只能說大家都盡了全力。

余雅萱／潘姿怡搭檔已經2年時間，剛好是學姊學妹關係，都是從台灣體大畢業，兩人曾於106年全運會代表台中市拿下第三名佳績，她們也希望有一天能夠代表中華隊打進奧運。

▲亞沙排,中華隊龔詩雯。（圖／中華排協提供）

▲中華隊高中生組合龔詩雯。（圖／中華排協提供）

關鍵字： 亞沙排澎湖余雅萱潘姿怡
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

中職／颱風影響！桃猿趕赴花蓮比賽　球員買站票坐板凳

日職／奪日職歷史性首勝　張奕哽咽：首勝球獻爸爸

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

林志傑重磅加盟富邦？　同意列亞冠盃24人大名單

大聯盟40人名單不能打12強　棒協：規定沒有改變

熱門新聞

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

中職／颱風影響！桃猿趕赴花蓮比賽　球員買站票坐板凳

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3沒練沒關係　郭嚴文掃出花蓮百轟

4花蓮屋頂漏水　下周系列打完施工

5暴力猿再添4分　6局桃猿9：4統一

熱門新聞

1意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

2熱議！于孟馗短打收棒造成林哲瑄出局

3「鋸砲」戴維斯氣到要打教練

4夢想家外援米勒轉戰巴西

5利馬奇颱風來　富邦已有移動備案

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

李茲6局好投！9上大雨攪局　桃猿3比2裁定勝兄弟

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366