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亞洲U23男排／中華二三局打出氣勢　直落三大陸搶下4強門票

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▲▼ 亞洲U23中華男排退斯里蘭卡進入8強 。（圖／取自AVC）

▲中華男排 。（圖／資料照／取自AVC，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲U23排球錦標賽正在緬甸進行，中華男排8日順利以直落三擊敗斯里蘭卡後，複賽取得2戰全勝，進入到8強賽事對上大陸，中華男排雖然在第一局被緊咬比分，不過仍以直落三（26：24、25：19、25：20）擊退對手，搶下晉級4強的門票。

中華隊小組分在C組，和巴基斯坦、卡達以及巴林同組，先是以直落三擊敗卡達和巴林，但是1比3不敵巴基斯坦，以2勝1敗進入複賽後，碰上A組第一的澳洲，首局則是驚險鏖戰，最後再以3比0擊敗澳洲，複賽第二場則再以3比0擊退斯里蘭卡。

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中華男排進入到8強賽事，將要對上大陸，本次交手首局，對手進攻得分，中華隊發生失誤，中華斜線攻擊得分，中華攔網出界、回敬扣殺，大陸攻擊出界追至4平，中華發球直接得分反超6：4，逼出大陸叫暫停，中華再一顆ACE，中華3人攔網可惜救球出界，大陸攻擊出界12：9。

中華雙人攔網出界，大陸吊球追至一分差，挑戰系統判定給了大陸，雙方13平後，大陸扣殺反超比數，大陸攻擊出界，中華16：15又被追至18平，中華連得2分但救球不及21：20，被追至22、23平，中華先出現局點，被追至24平，中華扣殺、大陸發生失誤，中華26：24搶下首局。

▲▼ 亞洲U23中華男排退斯里蘭卡進入8強 。（圖／取自AVC）

第二局開局中華隊4：1，逼大陸叫出暫停後，中華隊仍猛進攻，大陸也回擊一球，中華拉開至8：4在扣殺連拿2分，中華隊漂亮救球，加上大陸發球直接出界，中華17：10、19：12，中華出現亂流，讓大陸連趕4分被拉近，中華連續殺球21：16，中華隊漂亮斜殺25：19拿下。

中華隊取得聽牌優勢進入第三局，一開始就先搶下好的開始3：0，大陸救球不及5分落後再叫出暫停，中華隊斜線攻擊7：1，中華隊攻擊出界，讓大陸連追3分，不過大陸也接連出現失誤、接噴，中華10：4、11：5，中華救球不及，中華雙人攔網出界，大陸攻擊出界14：10，中華隊斜線攻擊17：10。

中華隊一記重扣把分差拉至7分優勢，中華雙人攔網成功19：11，大陸連趕2分，中華救球不及下一顆馬上回穩，可惜進攻出界22：15，中華直線扣殺，大陸也回敬兩球，中華隊救球不及被連續得分，大陸雙人攔網出界，中華隊出現賽末點。

大陸雖然化解一個賽末，不過中華隊以一個斜線殺球25：20，直落三擊敗大陸，順利挺進4強！

▲▼U23中華男排複賽二連勝，直落三勝斯里蘭卡。（圖／AVC）

關鍵字： 中華男排
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