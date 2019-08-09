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中職／王溢正花蓮對上羅里奇　運彩看好桃猿勝統一

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▲▼中華職棒富邦對桃猿-王溢正。（圖／記者黃克翔攝）
▲王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

Lamigo桃猿相隔3年再度來到花蓮球場，9日下午6點35分交手統一7-ELEVEn獅隊，統一派出洋投羅里奇（Josh Roenicke），對上桃猿左投王溢正，近期桃猿對戰統一2連勝，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率Lamigo桃猿1.50、統一7-ELEVEn獅隊賠率2.05、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.80，統一7-ELEVEn獅隊受讓1.5分，賠率1.70、大小分開出10.5分，大分賠率1.55，小分賠率1.95、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

王溢正本季18場出賽，有17場先發，戰績9勝2敗，100局被擊出124支安打，包含17支全壘打，83次三振，23次四死球，防禦率4.50，WHIP值1.44，今年碰過統一5場，拿3勝，對戰防禦率4.80，對戰被打擊率0.290，曾被潘武雄、蘇智傑、江亮緯敲過全壘打。

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羅里奇本季11場出賽，有10場先發，戰績3勝3敗，56.1局被擊出51支安打，包括4支全壘打，43次三振，17次四死球，防禦率3.04，WHIP值1.19，今年遭遇桃猿5場，吞2敗，對戰防禦率3.57，對戰被打擊率0.267，曾被郭嚴文、林立敲過全壘打。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿統一7-ELEVEn獅王溢正羅里奇運彩
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