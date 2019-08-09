世羽賽／BWF女單誤植重抽籤大洗牌　戴資穎8強仍可能碰辛度

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽19日將於瑞士登場，台將在五單項都有選手出賽，其中本周退位世界球后的戴資穎，本屆被列為第2種子首輪輪空；不過世界羽聯（BWF）發生選手誤植的情況，因此女單部分重新抽籤，戴資穎仍是首輪輪空，不過對手也大洗牌。

女單部分，戴資穎以第2種子身份參賽，原先被安排在籤表下半部，首輪輪空後，次輪則是要對上香港葉姵延和的加拿大洪德里琪（Rachel Honderich）對決後的勝方，接著有機會碰上大陸蔡炎炎，持續挺進的話，8強則可能碰上印度辛度（Pusarla V. Sindhu），大陸陳雨菲、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon ）在籤表上方，要到決賽才有機會碰頭。白馭珀首輪則要對上越南阮翠玲。

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▼陳雨菲 。（圖／CFP）

不過BWF 9日在臉書粉專公布，由於將一名球員誤植到女單籤表之中，因此決定進行重新抽籤。經過重抽後籤表大洗牌，不過戴資穎仍是在籤表最下方，首輪一樣輪空，不過次輪對手將對上德國李怡逢（Yvonne Li）和印尼菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）交手後的勝方。

戴資穎如果次輪順利挺進後，則有機會交手第16種子的大陸蔡炎炎或是南韓金佳恩，8強賽則是有機會對上印度辛度（pusarla v. sindhu）不變，不過原本在籤表上半的美國華裔張蓓雯也有可能在8強交手，原本也在籤表上半的陳雨菲或是印度塞娜（Saina Nehwal），重新抽籤後，則可能在4強交手。

其他女單好手日本山口茜、奧原希望、大陸何冰嬌、南韓一姊成池鉉、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon ）則都在籤表上半部。原本在籤表上半的白馭珀也變成在籤表下半部，首輪則是碰上保加利亞塞奇妮（Linda Zetchiri），如果勝出次輪很可能先碰上辛度。

▼辛度。（圖／CFP）