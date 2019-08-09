運動雲

>

世羽賽／BWF女單誤植重抽籤大洗牌　戴資穎8強仍可能碰辛度

ETtoday運動雲

▲▼日本公開賽戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽19日將於瑞士登場，台將在五單項都有選手出賽，其中本周退位世界球后的戴資穎，本屆被列為第2種子首輪輪空；不過世界羽聯（BWF）發生選手誤植的情況，因此女單部分重新抽籤，戴資穎仍是首輪輪空，不過對手也大洗牌。

女單部分，戴資穎以第2種子身份參賽，原先被安排在籤表下半部，首輪輪空後，次輪則是要對上香港葉姵延和的加拿大洪德里琪（Rachel Honderich）對決後的勝方，接著有機會碰上大陸蔡炎炎，持續挺進的話，8強則可能碰上印度辛度（Pusarla V. Sindhu），大陸陳雨菲、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon ）在籤表上方，要到決賽才有機會碰頭。白馭珀首輪則要對上越南阮翠玲。

請繼續往下閱讀...

▼陳雨菲 。（圖／CFP）

▲▼日本公開賽, 陳雨菲 。（圖／CFP）

不過BWF 9日在臉書粉專公布，由於將一名球員誤植到女單籤表之中，因此決定進行重新抽籤。經過重抽後籤表大洗牌，不過戴資穎仍是在籤表最下方，首輪一樣輪空，不過次輪對手將對上德國李怡逢（Yvonne Li）和印尼菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）交手後的勝方。

戴資穎如果次輪順利挺進後，則有機會交手第16種子的大陸蔡炎炎或是南韓金佳恩，8強賽則是有機會對上印度辛度（pusarla v. sindhu）不變，不過原本在籤表上半的美國華裔張蓓雯也有可能在8強交手，原本也在籤表上半的陳雨菲或是印度塞娜（Saina Nehwal），重新抽籤後，則可能在4強交手。

其他女單好手日本山口茜、奧原希望、大陸何冰嬌、南韓一姊成池鉉、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon ）則都在籤表上半部。原本在籤表上半的白馭珀也變成在籤表下半部，首輪則是碰上保加利亞塞奇妮（Linda Zetchiri），如果勝出次輪很可能先碰上辛度。

▼辛度。（圖／CFP）

▲▼ 印尼公開賽,辛度。（圖／CFP）

關鍵字： 世羽賽戴資穎周天成
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

日職／奪日職歷史性首勝　張奕哽咽：首勝球獻爸爸

中職／颱風影響！桃猿趕赴花蓮比賽　球員買站票坐板凳

林志傑重磅加盟富邦？　同意列亞冠盃24人大名單

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

大聯盟40人名單不能打12強　棒協：規定沒有改變

熱門新聞

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

日職／奪日職歷史性首勝　張奕哽咽：首勝球獻爸爸

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3楊家維二壘安打建功　1局獅2：0猿

4征花蓮遇颱風　洪總：車票不好買

5王溢正對上羅里奇　運彩看好桃猿

熱門新聞

1意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

2熱議！于孟馗短打收棒造成林哲瑄出局

3「鋸砲」戴維斯氣到要打教練

4夢想家外援米勒轉戰巴西

5利馬奇颱風來　富邦已有移動備案

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

李茲6局好投！9上大雨攪局　桃猿3比2裁定勝兄弟

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366