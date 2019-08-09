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馬大偉解盤／洋基@藍鳥 「挺」莊　買藍鳥不讓分

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▲▼洋基哈普。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基哈普。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月10日由紐約洋基作客多倫多藍鳥，目前運彩盤口開出洋基讓分、大小10.5分。

先發投手分析

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藍鳥先發瑞德佛利(Sean Reid-Foley)本季僅出賽6場，防禦率2.49以藍鳥陣中先發來說，算是很優秀。不過他有控球問題，過去兩場投9局就有8次保送，還是對上爛隊金鶯與皇家。

洋基先發哈普(J.A. Happ)防禦率5.24算偏高，但客場4.62稍微好些，另外他投藍鳥也很有心得，本季對上兩次，12.1局掉3分防禦率2.19。

莊家思維分析

雙方首戰，洋基又是轟的對手無力抵抗，目前處於9連勝的絕佳狀態，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場洋基賠率為1.71，認為洋基勝率約58%，算是頗看好藍鳥。

今日推薦 : 「挺」莊，買藍鳥不讓分。

今日選擇「挺」莊理由 :

哈普本季的確不太行，但他投兩隊就是有辦法，紅襪與老東家藍鳥，這點莊家不可能不知道，加上，洋基近況佳、棒子熱，一定是多數彩迷追捧對象，但連60%的預測勝率都不到，這種熱門比賽的過甜賠率，莊家若沒對弱隊很大的信心，不會這樣跟自己的錢過不去，今天我們走莊，直接買藍鳥不讓分。

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關鍵字： 馬大偉運彩
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