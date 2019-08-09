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香川真司拒和多特蒙德集訓　合約明年到期仍想轉會往西班牙

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▲香川真司。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本國腳香川真司。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

日本前黃金一代國腳香川真司，原先效力德甲多特蒙德，2月被外借至土超貝西克塔斯（Besiktas）並加盟該隊，今年夏天合約到期，香川真司再度回到多特蒙德，不過根據德國媒體報導，香川真司並未和球隊一起集訓，仍想要尋找新東家。

29歲的香川真司司職中場，參與去年俄羅斯世界盃，可惜日本在8強賽遭到比利時絕殺出局，當時他曾提到不確定自己會不會出現在下一屆世界盃，2010年開啟旅外路後就效力多特蒙特、再到曼聯，回到多特蒙德今年被外借至貝西克塔斯，加盟之後在今年夏天合約到期，又再回到多特蒙特，近年旅外之路並不順遂。

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據德媒《踢球者》報導，香川真司將在今年夏天離開多特蒙德，因為多特蒙德現在正在瑞士進行集訓，但是香川真司並沒有前往。主帥佐爾克（Michael Zolk）表示，「有邀請香川真司一同前往，但是他拒絕了。」由於雙方合約將在2020年到期，更傳出香川真司現在和二軍的U23球隊練習。

對此，佐爾克表示，「香川真司的狀況有點特殊，我們希望能夠一起想出對雙方都好的解決之道。」香川真司前後在多特蒙德待了6年半的時間。據德媒報導，香川真司在今年夏天轉會窗口關閉的9月之前，會離開多特蒙德，持續尋找轉會機會，並希望可以到西班牙踢球。

▼香川真司加盟租借土超貝西克塔斯（圖／翻攝自@Besiktas twitter）

▲▼ 放棄法甲摩洛哥　香川真司加盟租借土超貝西克塔斯（圖／翻攝自@Besiktas twitter）

關鍵字： 香川真司多特蒙德
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