世羽賽／諶龍被酸最弱第四種子　本賽季0冠、2站首輪淘汰

▲諶龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

2019世界羽球錦標賽19日將在瑞士開打，前世界球后戴資穎、男單世界第2周天成、加上三組男雙台將都將出賽。而曾拿下兩座世錦賽冠軍的大陸諶龍，今年卻被丹麥媒體看衰，認為他被分在強敵環伺的籤表下半區，是最弱的第四種子。

從世錦賽男單籤表來看，頭號種子是日本球王桃田賢斗，第二種子則是我國男單一哥周天成，第三種子原先為大陸石宇奇，但石宇奇因傷退賽，原本第四種子的諶龍則變成第三種子，不過原先按照世界排名列在第四種子的諶龍，卻被丹麥媒體完全看衰，稱他是最弱的第四種子。

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▼桃田賢斗成功衛冕日本公開賽男單冠軍。（圖／CFP）

因為2016年奧運金牌的諶龍本賽季的表現不佳，僅有在年初的馬來西亞大師賽闖進決賽，不敵南韓一哥孫完虎收下亞軍，並在馬來西亞公開不敵同袍林丹賽獲得亞軍、瑞士公開賽則是闖進四強，但是在超級750賽的日本公開賽、泰國公開賽首輪止步。

目前世界排名第5的諶龍在超級1000賽的印尼公開賽16強止步，其中在泰國公開賽首輪，更是遭到我國好手、目前排名29的王子維直落二中止連敗。另外在蘇迪曼盃賽事中，中國雖然最後捧冠，不過在八強面對丹麥時，諶龍遭到前球王安賽龍（Viktor Axelsen）橫掃直落二，成為中國唯一一場輸球。

▼泰國公開賽冠軍周天成 。（圖／CFP）

最後，諶龍在本賽季目前還是一冠未得，作為中國三大男單主力，36歲的林丹拿了馬來西亞大師賽的冠軍、石宇奇也在瑞士公開賽奪冠，只有諶龍還未開張，加上世錦賽頭號種子的桃田賢斗今年已經橫掃5冠、周天成則奪下2冠，其中一冠是印尼公開賽，更是台灣男單第一座超級1000賽等級冠軍、第五種子的印尼喬納坦（Jonatan Christie）今年也是2冠。

另外，世錦賽諶龍位在籤表下半，這區還有周天成、丹麥安東森（Anders ANTONSEN）、香港伍家朗、泰國華裔王高倫（Kantaphon WANGCHAROEN）、印度一哥斯里坎特（KIDAMBI Srikanth）等好手，因此也讓丹麥媒體狂酸，是最弱的第四種子。

▼大馬大師賽時，大馬球王李宗偉為冠軍孫完虎和亞軍諶龍頒獎 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）