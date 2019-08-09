世籃賽／拒徵招奧運3金功臣安東尼　美國隊：他會害團隊分心

▲安東尼（Carmelo Anthony）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

許多一線NBA球星紛紛離開美國世界盃代表隊，但他們仍沒有考慮國際賽場大殺四方的明星前鋒安東尼（Carmelo Anthony）。國家隊總經理柯蘭基羅（Jerry Colangelo）9日向《Sports Illustrated》解釋，他們要打造出一支強調團隊理念的球隊，安東尼的加入會使球員分心。

在一線球星陸續退出美國隊之後，球迷不斷在網路上吶喊，希望美國對考慮在國際賽立下許多汗馬功勞的安東尼，就連安東尼的妻子拉拉（Alani La La Anthony）也公開喊話，希望國家隊給她老公一個尊重寄出邀請函，但國家隊仍然無動於衷。

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而國家隊總經理柯蘭基羅，在9日的訪問中給出令安東尼失望的答案，「我很愛安東尼，他為國家隊做出許多傑出的貢獻，他是個非常棒的國際賽球員。但我們現在組織的新球隊，安東尼會使團隊分心。我能理解安東尼方面為何會在網路上喊話，他必須透過一些戰役來證明自己的能力，爭取回到NBA的機會。」

柯蘭基羅進一步解釋，這支由波波維奇（Gregg Popovich）領導的美國隊將有很多新的成員加入，將導入團隊的觀念，如果在這球隊中安插不同風格的球員，將可能出現不良反應。另外，柯蘭基羅也強調，他並不是指安東尼不夠出色，只是他的球風不適合球隊走向。

安東尼自2004年雅典奧運開始為美國隊效力，當年在換血階段的美國隊爆冷輸給希臘僅獲銅牌，不過這批03黃金梯很快的就完成接班，2008年北京奧運、2012年倫敦奧運以及2016年里約奧運皆拿下金牌。

在這長達12年的國家隊生涯之中，安東尼打出許多經典戰役，其中包括2012年倫敦奧運對奈及利亞14分鐘內狂砍37分，連續4屆奧運出戰、3面奧運金牌，累積273分、125籃板全數都是美國隊紀錄，2016年里約奧運場均以40%的三分球命中率，貢獻12.1分、5.2籃板、2.2助攻，和杜蘭特（Kevin Durant）一同獲得美國籃球年度最佳男運動員獎，這是安東尼生涯第3度獲獎。