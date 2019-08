林書豪成中國品牌特步代言人　代言合約價碼曝光！

▲林書豪。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

正在積極爭取NBA合約的林書豪,日前先敲定了球鞋代言合約,與中國品牌Xtep特步簽約,成為該品牌首位NBA資歷代言球星,9日召開簽約發布會,預計10月發表簽名鞋款。而中國媒體也揭露他與特步的代言合約為3年750萬美元。

林書豪在2013年與Nike合約到期後,中國品牌李寧牌就嘗試與他簽下代言合約,而Nike當時也有續約的意願,不過最後由adidas搶下林書豪,而根據《Yahoo Sports》2年前的一篇報導揭露,adidas是以為期5年,每年300萬美元的價碼簽約。

林書豪今年隨著暴龍拿下在NBA打拚9個賽季的首枚冠軍戒後,不僅球員合約到期,球鞋代言合約也隨著到期,而他在台灣國泰夢想豪小子籃球訓練營時,腳穿的特步休閒鞋不免讓外界產生聯想。林書豪在中國行時,8月9日特步果然發佈簽約林書豪的消息,並且預計在9日召開記者會時,中國媒體也揭露雙方的代言合約價碼為3年750萬美元。

@JLin7 at Xtep press conference in Guangzhou,China today.

He signed with Xtep for three years of $7.5 million. pic.twitter.com/fD6LlFFeAB