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林書豪成中國品牌特步代言人　代言合約價碼曝光！

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▲▼暴龍，林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

正在積極爭取NBA合約的林書豪，日前先敲定了球鞋代言合約，與中國品牌Xtep特步簽約，成為該品牌首位NBA資歷代言球星，9日召開簽約發布會，預計10月發表簽名鞋款。而中國媒體也揭露他與特步的代言合約為3年750萬美元。

林書豪在2013年與Nike合約到期後，中國品牌李寧牌就嘗試與他簽下代言合約，而Nike當時也有續約的意願，不過最後由adidas搶下林書豪，而根據《Yahoo Sports》2年前的一篇報導揭露，adidas是以為期5年，每年300萬美元的價碼簽約。

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林書豪今年隨著暴龍拿下在NBA打拚9個賽季的首枚冠軍戒後，不僅球員合約到期，球鞋代言合約也隨著到期，而他在台灣國泰夢想豪小子籃球訓練營時，腳穿的特步休閒鞋不免讓外界產生聯想。林書豪在中國行時，8月9日特步果然發佈簽約林書豪的消息，並且預計在9日召開記者會時，中國媒體也揭露雙方的代言合約價碼為3年750萬美元。

根據英國知名市調公司《Euromonitor》顯示，adidas於2018年中國市佔率為19.5%，而主要市場在廣州、福建的特步，去年市佔率為4.6%，這次簽下林書豪無疑是希望透過他在華人圈的影響力擴展市場。

▲林書豪27日出席籃球訓練營，又穿上大陸品牌特步球鞋亮相。（圖／記者杜奕君攝）

▲林書豪27日出席籃球訓練營，穿大陸品牌特步球鞋亮相。（圖／資料照）

關鍵字： 林書豪特步
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