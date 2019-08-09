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大馬男雙陷賭債欠高利貸風波　吳蔚昇氣喊：不是我和自由人

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▲▼ 婕斯盃,丹大馬組合陳蔚強／吳蔚昇 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大馬組合陳蔚強／吳蔚昇 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

馬來西亞羽壇近期傳出有男雙組合的球員，因為簽賭足球積欠鉅款，因此向高利貸借錢欠下大筆債務，但還未公佈姓名，因此自由人組合也被懷疑，對此過去國家隊主力男雙組合、現為自由人的陳蔚強／吳蔚昇也遭懷疑，讓吳蔚昇氣得澄清，「不是我！」

馬來西亞羽壇日前爆出有2名男雙球員因為非法簽賭足球賽事，積欠大筆債務後，再以高利貸借貸方式還款，沒想到卻因此欠了更多錢，預估有50多萬（單位：馬來西亞令吉）至今未能償還，甚至還出動親友賣房抵債。大馬羽總也要求他們將要對此作出解釋，不過目前並未涉及打假球事件。

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世界羽聯（BWF）對此僅表示還在調查，不過卻有消息傳出可能是自由人的男雙組合。對此，吳蔚昇氣憤的說，「如果欠賭債借高利貸的人是我，我做的我會承認，但並不是我，也不是陳蔚強或陳文宏，更不是來自我們這邊的男雙自由人，錯的人就應該自己承擔責任，而不是推給無辜的人。」

吳蔚昇認為，「涉及簽賭就是錯的，就算不方便對外公布身份，但至少應該私下和我們道歉，這已經對我們造成相當的困擾，因為這樣的指責很容易懷疑到我、陳蔚強或陳文宏，我也被很多人詢問，我聽了很不高興，但又不能不理。」

吳蔚昇更說，「我在這裡澄清，這個人不是我，也不是我們自由人這邊的球員，我聽說世界羽聯有找涉及簽賭的球員約談，但我沒有被找過。」

2018年馬來西亞自由人曾發生過假球事件，陳俊翔和祖爾法里(Zulfadli Zulkiffli)因為涉及打假球、操控比賽，分別處於15年、20年禁賽嚴懲，上訴後仍被駁回。

▼ 陳文宏（右）。

▲▼ 婕斯盃，南韓李龍大／陳文宏 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大馬男雙吳蔚昇陳文宏陳蔚強
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