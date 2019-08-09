運動雲

>

中華女排備戰亞錦拚前8　先跟日本國家隊打兩場友誼賽

ETtoday運動雲

▲世大運，中華女排，曾琬羚。（圖／大專體總提供）

▲中華女排將於8月17日出征亞錦賽。（圖／大專體總提供）

記者路皓惟／綜合報導

亞洲女子排球錦標賽將於17日至25日在南韓首爾開打，備戰亞錦賽的中華女排出發前往日本東京，與日本國家隊進行兩場友誼賽。根據中華排協表示，日本排協在年初就發出友誼賽邀請，食宿完全由日方負責。

中華女排預計9日啟程前往日本東京，與日本女排國家一隊和二隊各打一場比賽，這也是近年來日本排協首度邀請招待中華女排友誼賽，友誼賽結束後將直接從日本前往南韓首爾，期望在即將開打的亞錦賽有好成績。

請繼續往下閱讀...

本次亞錦賽中華女排被分至C組，將與泰國、紐西蘭一同爭取出線資格，同組中最強勁敵就是泰國，過去2屆的亞錦賽，泰國分別拿下亞軍以及季軍，實力相當強大，過往還有2次取得冠軍的紀錄。

扣除已經取得奧運門票的日本和中國，本次亞錦賽前8名的球隊，將獲得參加2020年1月舉行的奧運女排亞洲區資格賽。在這場亞洲區資格賽中，排名最佳的隊伍將直接晉級奧運會。

奧運女子排球洲際資格賽（IOQT），已有6支隊伍取得奧運資格，在IOQT未獲取參賽資格的隊伍，將從五大洲資格賽中出爐，分別是：亞洲、非洲、歐洲、南美洲以及中北美洲，冠軍球隊獲得奧運門票。

▲中華女排出發東京，準備與日本國家隊進行兩場友誼賽。（圖／中華排協提供）

▲中華女排出發東京，準備與日本國家隊進行兩場友誼賽。（圖／中華排協提供）

關鍵字： 中華女排
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

推薦閱讀

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

日職／奪日職歷史性首勝　張奕哽咽：首勝球獻爸爸

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

林志傑重磅加盟富邦？　同意列亞冠盃24人大名單

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

日職／張奕首勝感謝陽岱鋼　因為他才來到這裡

大聯盟40人名單不能打12強　棒協：規定沒有改變

日職／張奕育成野手出身一軍初先發奪首勝　寫下日職新紀錄

熱門新聞

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

日職／奪日職歷史性首勝　張奕哽咽：首勝球獻爸爸

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

林志傑重磅加盟富邦？　同意列亞冠盃24人大名單

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3台鐵颱風停駛　桃猿、富邦被迫延

4大馬男雙陷賭債風波　吳蔚昇氣喊不是我

5普萊斯4場掉20分　進傷兵名單

熱門新聞

1意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

2「鋸砲」戴維斯氣到要打教練

3夢想家外援米勒轉戰巴西

4日職歷史首勝球　張奕哽咽：獻給爸爸

5利馬奇颱風來　富邦已有移動備案

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

李茲6局好投！9上大雨攪局　桃猿3比2裁定勝兄弟

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366