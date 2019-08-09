中華女排備戰亞錦拚前8　先跟日本國家隊打兩場友誼賽

▲中華女排將於8月17日出征亞錦賽。（圖／大專體總提供）



記者路皓惟／綜合報導

亞洲女子排球錦標賽將於17日至25日在南韓首爾開打，備戰亞錦賽的中華女排出發前往日本東京，與日本國家隊進行兩場友誼賽。根據中華排協表示，日本排協在年初就發出友誼賽邀請，食宿完全由日方負責。

中華女排預計9日啟程前往日本東京，與日本女排國家一隊和二隊各打一場比賽，這也是近年來日本排協首度邀請招待中華女排友誼賽，友誼賽結束後將直接從日本前往南韓首爾，期望在即將開打的亞錦賽有好成績。

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本次亞錦賽中華女排被分至C組，將與泰國、紐西蘭一同爭取出線資格，同組中最強勁敵就是泰國，過去2屆的亞錦賽，泰國分別拿下亞軍以及季軍，實力相當強大，過往還有2次取得冠軍的紀錄。

扣除已經取得奧運門票的日本和中國，本次亞錦賽前8名的球隊，將獲得參加2020年1月舉行的奧運女排亞洲區資格賽。在這場亞洲區資格賽中，排名最佳的隊伍將直接晉級奧運會。

奧運女子排球洲際資格賽（IOQT），已有6支隊伍取得奧運資格，在IOQT未獲取參賽資格的隊伍，將從五大洲資格賽中出爐，分別是：亞洲、非洲、歐洲、南美洲以及中北美洲，冠軍球隊獲得奧運門票。

▲中華女排出發東京，準備與日本國家隊進行兩場友誼賽。（圖／中華排協提供）