前SBL裕隆超級洋將桑尼回鍋CBA　加盟北控翱龍

▲桑尼（Sani Sakakini）。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

第16季SBL效力裕隆納智捷，拿下2次單週最佳球員、12月份單月最佳球員的洋將桑尼（Sani Sakakini），1月份因為第3度背傷離隊無緣挑戰年度最佳洋將。根據中國媒體9日報導，他下個賽季將回鍋CBA加盟北控翱龍，展開生涯第6個CBA賽季。

巴勒斯坦第一人桑尼在許多國際聯賽都曾留下足跡，其中以中國CBA聯賽以及約旦聯賽經歷最為豐富，上個賽季加盟裕隆納智捷也掀起一陣炫風，在SBL效力22場2場比賽繳出雙20的成績、2度獲選單週最佳球員，成為年度最佳洋將大熱門。無奈拿下12月份單週最佳球員後，1月份因為第3度背傷自請離隊，留下場均23.6分、13.6籃板、2.5助攻的數據。

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桑尼2011年正式在中國聯賽亮相，加盟當時還在NBL的北控，球季結束後被CBA的青島網羅，效力兩個賽季改披江蘇戰袍，之後還曾效力天津以及廣州龍獅。2017年CBA亞洲外援政策大幅縮限後桑尼轉戰SBL裕隆納智捷，在CBA打拚6個賽季，留下場均21.2分、11.7籃板的成績。

長年處於聯盟後段班的北控今年補強動作相當積極，聘請CBA傳奇外援馬布瑞（Stephon Marbury）擔任總教練之外，還網羅孫悅、孫桐林等球星，選秀會上以狀元籤挑選率領北京大學連霸CUBA冠軍的MVP王少杰。

外援部分除了今天正式簽約的桑尼外，還有挖角來效力廣州龍獅2季場均35.1分的攻擊型後衛弗格（Kyle Fogg），以及以破紀錄的1年430萬美元合約，網羅今年發展聯盟G-League最佳新秀德爾加多（Angel Delgado）。