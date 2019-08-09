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逢鳥必轟！　洋基金鶯3連戰、1場藍鳥4場19轟破紀錄

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▲厄薛拉（Gio Urshela）。（圖／路透社）

▲厄薛拉（Gio Urshela）連續兩場雙響砲。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基經過金鶯3連戰大進補之後，9日面對藍鳥厄薛拉（Gio Urshela）再次上演雙響炮，塔區曼（Mike Tauchman）也來一發，單場團隊3轟12比6延續9連勝的同時，4戰19轟也締造歷史紀錄。

上一場擊出雙響砲的厄薛拉首局就先來一發2分砲，3局再一支2分砲擴大到5比0領先，很快地就完成連2場雙響砲，成洋基隊史第5位3場5轟打者，上一人要追朔到2007年的A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

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洋基第3局的攻勢還沒結束，敲安上壘的葛雷格里斯（Didi Gregorius）利用暴投推進到二壘，梅賓（Cameron Maybin）適時安打送回第6分，塔區曼再補上2分砲，一舉拉開到8比0領先。

儘管藍鳥在第5局靠著費雪（Derek Fisher）、包畢切特（Bo Bichette）各一發全壘打追到4分差距，但牛棚卻無力封鎖洋基打線，馬怪爾（Reese McGuire）8局陽春砲也只是縮小到6比10，終場洋基以12比6大勝，8月份至今還沒輸過球。

洋基昨天對金鶯單場猛敲5轟，本季對戰累積52轟締造大聯盟單一賽季面對單一球隊最多轟紀錄，3連戰之中猛敲16發全壘打，加上今天的3發，近4場團隊擊出19發全壘打打破大聯盟紀錄，其中厄薛拉5轟、塔區曼4轟，總計9人有開轟紀錄。

洋基2018年整個賽季一共敲出267發全壘打，打破1996年水手的264轟大聯盟紀錄，在這4場進補之後，本季也累積到206轟，接下來他們還有將近1個半月的時間，與224轟傲視全聯盟的雙城共同挑戰紀錄。

關鍵字： 洋基厄薛拉
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