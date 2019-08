逢鳥必轟！　洋基金鶯3連戰、1場藍鳥4場19轟破紀錄

▲厄薛拉(Gio Urshela)連續兩場雙響砲。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

洋基經過金鶯3連戰大進補之後,9日面對藍鳥厄薛拉(Gio Urshela)再次上演雙響炮,塔區曼(Mike Tauchman)也來一發,單場團隊3轟12比6延續9連勝的同時,4戰19轟也締造歷史紀錄。

上一場擊出雙響砲的厄薛拉首局就先來一發2分砲,3局再一支2分砲擴大到5比0領先,很快地就完成連2場雙響砲,成洋基隊史第5位3場5轟打者,上一人要追朔到2007年的A-Rod羅德里奎茲(Alex Rodriguez)。

洋基第3局的攻勢還沒結束,敲安上壘的葛雷格里斯(Didi Gregorius)利用暴投推進到二壘,梅賓(Cameron Maybin)適時安打送回第6分,塔區曼再補上2分砲,一舉拉開到8比0領先。

Gio Urshela is on pace for 22 HR and 83 RBI LOL. Oh yeah and he has a .937 OPS. #Yankees pic.twitter.com/28QVmQtPFe