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日職／奪歷史首勝　張奕公開已婚：我要為妻兒努力

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▲歐力士張奕。（圖／翻攝自張奕粉絲團）

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記者歐建智／綜合報導

日職歐力士台灣投手張奕8日在父親節先發，奪下在日職一軍首勝，也是寫下歷史的一勝，賽後他把首勝球獻給在台灣的爸爸，而他也發表自己已經結婚，且有一個兒子，也是一位爸爸了，他說：「這只是開始，未來要為老婆與小孩努力，繼續贏球。」

弭奕在8日職棒生涯第一次先發出賽，對戰火腿隊，前4局是12上12下未被上壘，直到5局下才被敲出安打，6局下遭清宮幸太郎轟出陽春砲失分，投6局只被2安、6次三振、1失分，拿到生涯一軍首勝。

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這一勝更是締造日職史上第一位育成野手出身，在一軍取得勝投的紀錄，賽後張奕流下男兒淚，哽咽的說：「我要把首勝球獻給在台灣的爸爸跟爺爺。」剛好8月8日是台灣的父親節。

▲歐力士張奕。（圖／翻攝自張奕粉絲團）

▲歐力士張奕。（圖／翻攝自張奕粉絲團）

張奕也公開自己已經結婚的消息，並且也是一位爸爸了，他表示，去年夏天跟一位比自己多1歲的北海道女生結婚了，並且在11月11日生下第一位小孩。他說：「是在一家餐廳遇見老婆，當時真的不知所措，馬上展開追求。」

「我還有一個家庭要保護。」張奕表示，跟老婆去登紀時掉淚了，「我的孩子長的很快，現在已經會站了，看到小孩的成長，我自己也要快點長大。」

關鍵字： 日職張奕
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