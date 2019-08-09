畢斯利計畫500萬美元續CBA仍惹毒風波　若返NBA要先禁賽

▲畢斯利（Michael Beasley）上季幫助廣東奪冠。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

2008年NBA選秀榜眼畢斯利（Michael Beasley）上季被快艇釋出後3度轉戰中國CBA，即將續留中國的他，沒想到已經離開NBA舞台還鬧出「持毒風波」，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他被判5場禁賽，但這禁賽的前提是畢斯利重返NBA。

查拉尼亞報導，畢斯利違反NBA規定的「禁毒政策」，被處以5場禁賽，不過各方報導他傾向接受多支球隊CBA球隊開出的至少500萬美元留在中國，這5場禁賽會在他重返NBA之後才實行。

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畢斯利去年離開紐約尼克轉戰湖人，26場出賽場均7分、2.3籃板，三分球命中率從前個賽季的39.5%暴跌至17.6%，2月份的時候被交易到快艇後馬上被釋出，隨後轉戰廣東宏遠，幫助球隊奪得冠軍。

2009年NBA新秀第一隊成員畢斯利，曾經在生涯第3個賽季效力灰狼時，繳出生涯最佳的19.2分、5.6籃板、2.2助攻，卻因為態度問題遲遲無法兌現天賦，2014年首次遠渡重洋到CBA效力上海，並且在該季的全明星賽狂砍59分寫下歷史紀錄獲MVP。

雖然隔年重回當年挑選他的邁阿密熱火懷抱，但季中再被放棄，2015年9月2度來到CBA加盟山東高速，連續兩年入選全明星，並且再以63分、19籃板、13助攻大三元的成績蟬聯明星賽MVP，該記場均31.9分、13.4分、3.8助攻、2抄截、1.3阻攻，獲選為2016年外援MVP。