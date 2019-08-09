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世羽賽／日本上屆奪2金2銀2銅　朴柱奉：爭取比去年更好

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▲▼日本公開賽, 桃田賢斗 。（圖／CFP）

▲桃田賢斗 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019世界羽球錦標賽19日將在瑞士開打，前世界球后戴資穎、男單世界第2周天成、加上三組男雙台將都將出賽。而在去年拿下世錦賽男單冠軍的球王日本桃田賢斗，更是要拚衛冕而來，認為這是一個相當大的挑戰。

日本在去年的南京世錦賽拿下2金2銀2銅的成績，其中包括桃田賢斗的男單金牌、女雙組合永原和可那／松本麻佑擊退自己人奪金，女單奧原希望則是獲得銀牌。日本羽球隊日前也為本屆世錦賽舉辦了壯行活動，桃田賢斗說，「我知道這很不容易，但仍希望可以挑戰衛冕。」

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▼奧原希望 。（圖／CFP）

▲▼日本公開賽, 奧原希望 。（圖／CFP）

曾在2017年拿下世錦賽女單金牌的奧原希望則說，「希望可以打出自己的實力。」目前排名世界第一的山口茜則是希望能夠享受比賽。女雙冠軍的永原和可那則說，「最近我們比賽中防守太多了，要能夠更積極的進攻才行。」2016年奧運女雙金牌的高橋禮華則以無心做為勉勵，表示自己將會平常心應戰，「我參加過很多次世錦賽，但都沒能拿下冠軍，因此希望我能以平常心面對。」

不過總教練朴柱奉對此則是充滿信心，「世錦賽將是備戰東京奧運期間，最重要的比賽。」朴柱奉說，「我們去年拿下2金2銀2銅共6面獎牌，今年我們將全力以赴，爭取比去年還更好的成績。」

▼ 南京世錦賽女雙冠軍松本麻佑／永原和可那 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 南京世錦賽，女雙冠軍松本麻佑／永原和可那 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世羽賽朴柱奉桃田賢斗奧原希望山口茜
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