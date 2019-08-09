網路平台散播林志傑加盟假消息　富邦重申「尚未簽約」

▲林志傑。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

昨天FIBA亞冠盃公布各隊24人大名單，林志傑名字出現在富邦勇士之中，在台灣籃球圈引起軒然大波，且也有不少網路平台製圖「幫」富邦宣佈加盟。球團趕緊在臉書粉絲專頁澄清，球團的確有積極與志傑接洽，但尚未簽約加盟，這次名單是經過志傑同意先列出，在還沒加盟的狀況下先做登錄。

因為CBA新制規定，單一球隊只能有一名台港澳球員，浙江廣廈選擇較年輕的劉錚忍痛割愛37歲的「隊魂」林志傑，這位中華隊戰功彪炳的老將來季動向備受矚目，不只富邦勇士球團證實也積極接觸，CBA球隊仍有一些傳聞。

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8月8日FIBA亞冠盃各隊大名單出爐，林志傑名列富邦勇士24人之中，其中也包含洪志善、林書緯，兩位大學生林冠均、CBA選秀會落選的林秉聖等尚未簽約球員，而林志傑也是尚未簽約之一。不過一些網路平台卻擅自後製林志傑身穿富邦戰袍照片，「幫」富邦勇士宣布加盟，此事也延燒到中國媒體，一個下午，兩岸不少球迷都誤會林志傑已經簽約。

富邦勇士球團趕緊在晚間出面滅火，臉書粉絲專頁表示，球團的確積極與志傑接觸，但尚未簽約加盟，登錄亞冠盃是考量球員24人大名單必須在8月5日完成登錄，之後8月13到15日的資格賽或9月底的Final 8都不能再新增球員，出賽的12人必定要從大名單之中挑選。登錄24人大名單，是經過林志傑同意，在還沒加盟的狀況下先登錄，若勇士順利晉級決賽、稍後志傑也完成簽約即可出賽，若正式加盟勇士隊，會由球團正式發佈消息。

台灣的一些網路平台合成林志傑穿上富邦勇士戰袍的照片，並且PO文「替富邦正式宣佈」加盟，嚴重影響到富邦球團與林志傑，中國媒體也誤用這些平台的發文大肆報導，嚴重程度可能會使CBA球團誤會而打消簽約念頭，中國知名籃球記者宋翔也趕緊為林志傑澄清，台灣平台錯誤散播訊息，強調林志傑尚未簽約。