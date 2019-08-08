MIZUNO馬拉松接力賽11月17日金山開跑　新增同心圓完賽獎牌

▲2019 MIZUNO馬拉松接力賽將在11月17日登場。圖為2018年比賽畫面 。（圖／主辦單位提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

素有「台版箱根驛傳」之稱、同時也是國內歷史最悠久的接力盛事—— 2019 MIZUNO馬拉松接力賽，將在11月17日於金山青年活動中心熱血開跑。

即將邁入第15屆的美津濃馬拉松接力賽自首屆開辦以來、吸引眾多好手組隊參賽，各組大會紀錄更是屢創新高。美津濃馬拉松接力賽創立之初即是希望鼓勵民眾多多運動，並藉由接力賽的形式培養學生團隊合作的精神、不放棄的態度。

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如今邁入第 15 個年頭，有不少從求學時期就以校隊參賽，畢業後更接續晉升其他組別的選手組隊回歸，甚至有跑者形容，「接力帶承接的不只是成績的突破，更是與隊友間拚搏的熱血回憶。」

已寫下十連霸紀錄的光榮國中張振旗教練表示，「連霸本來就會被挑戰，雖然有壓力，但比起成績我們更重視選手的參與過程，將會以平常心來準備今年的賽事。」談到團隊實力，「其實我們只是贏在能夠跑耐力項目的選手人數較多，且有在長期經營，才能一直維持一定的競爭水準。」

張振旗雖然對隊員有信心，「但如果今年對手的實力較突出，也有可能連霸失利，所以我常告訴小朋友，努力有時候不一定會勝利，但享受過程，能從中學習到東西才是更重要的事情。」

「最強上班族跑者」陳瑋琳去年代表「基隆好馬長跑隊」出賽，拿下社會組第二名佳績。陳瑋琳表示，「今年可以奪冠當然很好，但如果對手太強也沒辦法。不過若能突破去年的成績，對我們也是很大的肯定。這種大家為了同一個目標，一起盡力完成的感受很棒！」

至於大專乙組上屆冠軍，以2小時37分23秒打破清大紀錄的國立臺灣大學，擔任第五棒的陳必澄同學受訪時也談到，「對於今年賽事還算有信心，因為在陣容部分除了有去年的強棒，還有實力堅強的新血加入，希望能突破去年成績，並拿下二連霸。」

今年賽事備受矚目的焦點還有去年撼動光榮國中連霸地位的尖石國中，其三次參賽已有兩屆亞軍紀錄，未來表現也讓人相當期待；除此之外，在大專甲組部分，睽違12年，終於在去年以三秒之差重拾冠軍寶座的台北市立大學，是否能延續上屆氣勢，一舉連霸，也是本屆賽事的觀戰重點。

有別以往，今年賽事將首度新增完賽獎牌，採用接力的概念、以八分之一圓為設計，8 塊獎牌可拼合成為同心圓，象徵團隊榮耀，也鼓勵跑者為突破自我極限而跑。