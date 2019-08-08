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24歲辛度富比士女運動員收入榜排13　也是羽球首席女富婆

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▲▼ 2019蘇迪曼盃,印度羽球隊,辛度 。（圖／CFP）

▲ 辛度 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

富比士2019女運動員的收入排行榜前15名日前公布，網球女將小威廉絲、大坂直美分居一二，前15名之中只有三人不是網球，其中目前世界羽聯排名第5的印度羽球頭號女單辛度（Pusarla V. Sindhu），更是唯一的女性羽球選手，總收入達到550萬（美元，下同）。

富比士2019女運動員的收入排行榜從1到15名分別是，小威廉絲、大坂直美、科柏、哈勒普(Simona Haelp)、史蒂芬斯(Sloane Stephens)、瓦茲妮亞琪(Caroline Wozniacki)、莎拉波娃(Maria Sharapova)、普莉絲可娃(Karolina Pliskova)、斯維托利娜(Elina Svitolina)、大威廉絲(Venus Williams)、穆格路莎(Garbine Muguruza)、摩根(Alex Morgan)、辛度、基絲(Madison Keys)以及茱塔努岡(Ariya Jutanugarn)。

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除了排在第13名的辛度、第12名的美國女足運動員摩根、和第15的泰國高球選手茱塔努岡，其他入選的全都是網球選手。而辛度也是所有羽球女運動員中最富有的，總收入為550萬，不過這其中獎金只有50萬。

今年24歲的辛度在去年羽球年終賽一舉奪冠之後，今年表現不如預期，僅在印度公開賽、新加坡公開賽闖進四強，終於在超級1000賽印尼公開賽奪下亞軍，亞軍獎金也為他進帳不少，不過主要還是靠著贊助商以及廣告代言活動，也讓他成為印度最富有的女性運動員。

▼2018羽球年終賽女單冠軍印度辛度 。（圖／翻攝BWF官方臉書）

▲▼羽球年終賽,女單冠軍印度辛度 。（圖／翻攝BWF官方臉書）

關鍵字： 辛度
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