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日職／張奕5下無安打破功　5局無失分生涯一軍首勝候選

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▲歐力士張奕。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒歐力士台灣投手張奕今天（8日）一軍先發出戰火腿，生涯一軍第一次先發，還沒登板投球，隊友1局上攻得1分，4局上洋砲背靠背開轟，張奕壓制火腿，前4局連續12上12下都未被上壘，5局上被首名打者近藤健介敲安打，打破完全比賽及無安打，投完5局未失分，3比0領先是勝投候選人。

張奕以育成選秀野手身分加盟歐力士，打擊表現不理想，去年棄打從投，今年獲得支配下合約，5月14日上一軍，一軍後援出賽2場投1.2局失2分便下二軍。

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隔了2個月重回一軍，張奕今天先發出戰火腿，這是他在日職生涯一軍首次先發，尋求在一軍的首勝。他在先發5局被1支安打，5次三振，用70球，球速飆到新高152公里。

▲歐力士張奕。（圖／翻攝自FOX）

▲歐力士張奕。（圖／翻攝自FOX）

歐力士在1局上福田周平被觸身球上壘，盜二壘失敗出局，西野真弘敲出右外野安打，吉田正尚三壘滾地球出局，西野真弘靠著捕逸跑到三壘，洋砲羅梅洛打出右外野安打，率先攻進1分。

張奕在1局下面對西川遥輝，讓他打成二壘滾地出局，天氣也開始下雨，三振了大田泰示，田中賢介左外野飛球出局。

2局下張奕對近藤健介第1球打成中外野深遠飛球出局，滿球數指叉球三振渡邊諒，面對石井一成投出152公里，最後再用指叉球三振。

張奕3局下滿球數用速球三振宇佐見真吾，連續3次三振，讓清宮幸太郎擊成一壘平飛球出局，中島卓也擊成投手反彈球，張奕接傳一壘刺殺。

歐力士在4局上羅梅洛轟出中外野陽春全壘打，洋砲莫亞再背靠背開轟陽春砲，給了張奕火力及3分得分支援。

張奕在4局下西川遙輝打出游擊平飛球，游擊手安達了一跳起來接殺，外角變化球再度三振大田泰示，田中賢介打成三壘界外球接殺。

邁入第5局投球，張奕面對近藤健介，2好2壞球被打穿游擊防線的左外野安打，渡邊諒打到游擊滾地，傳二壘封殺跑者，石井一成及宇佐見真吾都擊到中外野飛球出局，

關鍵字： 日職張奕
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