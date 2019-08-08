馬大偉解盤／洋基@藍鳥 「拆」莊 買全場小分

▲洋基投手傑爾曼（Domingo German） 。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月9日由紐約洋基作客多倫多藍鳥，目前運彩盤口開出洋基讓分、大小10.5分。

先發投手分析

請繼續往下閱讀...

藍鳥先發潘農(Thomas Pannone)本季先發後援兩邊用，近3場才又調回固定先發，分別是4.1局掉4分、6局掉2分、6局掉4分，對照平均5.98防禦率，算是還滿「穩定」的。本季對洋基1場，投4局沒丟分。

傑爾曼(Domingo German)則是洋基目前的勝投王，3.98防禦率也是陣中唯一低於4的先發投手。本季他對藍鳥1場，6局被敲3安沒掉分，生涯對藍鳥4場防禦率2.35。

莊家思維分析

洋基近10場9勝，藍鳥也不差，近10場7勝，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場洋基賠率為1.51，認為洋基勝率約66%，算是差不多。

今日推薦 : 「拆」莊，買全場小分。

今日選擇「拆」莊理由 :

本來比較偏愛洋基過盤的選項，但洋基近況實在太猛，所以我們不硬碰硬，推薦全場10.5小分。傑爾曼生涯投藍鳥算優，潘農本季主場防禦率4.5表現還算OK，過去雙方5次對決4次小分，過去53場藍鳥主場35場開小(66%)，盤開的算高，小分機會我覺得不錯。

個人平台美棒上周又再度帶領會員獲利，近10周有9周爽賺，歡迎上我平台跟我的注單一起賺www.pressplay.cc/davidma 或搜尋馬大偉。更多優質運彩分析師請上運彩貓平台 : www.wwincat.com 。