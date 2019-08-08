《怪物奇兵2》不是打真的　詹姆斯替身還打過金酒

▲前金酒洋將貝利多年來擔任詹姆斯替身。（圖／翻攝自貝利IG）



記者林育正／綜合報導

許多電影的拍攝過程中為避免演員在動作場面中受傷，都會使用替身演員。不過在許多球迷引頸期盼的《怪物奇兵2》，現在也有消息證實詹姆斯(LeBron James)將有籃球替身幫他完成部分籃球動作的拍攝。

詹姆斯球技高超，但若是在拍攝過程中不小心受傷，對他自己以及湖人隊，甚至是NBA聯盟都是極大損失。而將頂替他上陣的，是身高6尺6的演員貝利(Sheldon Bailey)。貝利投入演藝圈以前，大學曾是佛羅里達國際大學的一員，還在2010-11球季來台灣SBL打過金酒。不過他當時因個人因素，只出賽1場就離隊。

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貝利可說是詹姆斯的老搭檔，詹皇過去好幾支廣告都是由搭擔任替身，而且在NBA 2K系列的電玩，他更為角色ATM配音。若是2021年進場觀看《怪物奇兵2》，球迷可以看看哪些場邊是詹姆斯親自上陣。

「過去8年我有幸擔任詹姆斯的替身，這份工作讓我有機會到美國和世界各地，更讓我和最優秀的導演與製作人合作。過去與Kobe和霍華德(Dwight Howard)交手的機會非常有意思，扮演詹姆斯的經驗無可取代。」