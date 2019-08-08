逆轉韓國取奧運女排資格　俄羅斯教練竟做歧視亞洲動作

▲俄羅斯教練拉眼角疑似歧視亞洲人。（圖／翻攝自IG／danaka_sei）



記者張曜麟／綜合報導

奧運女排資格賽在4日落幕，其中俄羅斯上演驚天大逆轉，以3比2淘汰韓國，取得奧運入場券，不過這場比賽的焦點卻都集中在俄羅斯教練布薩托(Sergio Busato)身上，原因就是他竟然在賽後做出了歧視性的動作，引起韓國隊不滿，並且已經提出抗議。

俄羅斯在對上韓國的比賽中，原先韓國率先取得了2比0的領先，眼看奧運門票就要到手，不料俄羅斯竟憑藉超強韌性，一舉打出25比22、25比16、15比11連下三局完成逆轉，原先是一場精采的5局大戰，但最後討論的焦點卻轉向了俄羅斯教練布薩拖。

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布薩拖在俄羅斯逆轉韓國女排後，不知是太過興奮還是突然斷線，竟然將眼皮往上拉高，這動作在國際間就是歧視亞洲人的動作，意謂在嘲諷亞洲人的眼睛很小，這也引起韓國不滿，並向國際排球總會(FIVB)提出抗議。

對於這動作巴薩多則解釋，「我不想冒犯任何人，我很驚訝我的手勢被認為有歧視性。我正在慶祝俄羅斯女排晉級奧運，當時我沒有對著韓國做這個動作，我不清楚為什麼這動作被視為是種族主義，我非常尊重韓國，對此我向韓國以及韓國排球協會與球迷道歉，我不想冒犯，他們誤會我了。」

其實這個動作在先前也有很多球員做出來，先前皇馬中場瓦維迪(Federico Valverde)就在韓國世青賽做了拉眼角動作，儘管FIFA不追究但也引起許多亞洲人不滿，另外MLB太空人的葛瑞爾(Yuli Gurriel)也被拍到有這個動作出現，疑似在嘲笑日籍投手達比修，對此大聯盟也將葛瑞爾禁賽5場。