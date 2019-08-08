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亞沙排／8級強風吹出「蝴蝶球」　徹底打亂選手節奏

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▲亞沙排,中華隊顧乃涵、劉碧欣。（圖／中華排協提供）

▲受強颱利奇馬亞影響，亞沙排比賽現場刮起大風。（圖／中華排協提供）

記者路皓惟／澎湖報導

亞洲沙灘排球公開賽（澎湖站）8日賽事，受到強烈颱風利奇馬外圍環流影響，隘門沙灘刮起大風，打亂選手比賽的節奏，頻頻出現失誤。儘管中華隊擁有主場優勢，但現場的強風，讓球員也難佔到太多便宜。

利奇馬向北北西行進逼近台灣，氣象局於今日上午8時30分發布陸警，首波警戒區為台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮等地。雖然澎湖不在警戒區，也沒有出現大暴雨，但現場風勢一度測得8級大風，難以迎風前行。

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現場強勁的風勢雖然不至於讓比賽無法進行，但選手在發球和舉球時，難以預測球的軌跡，移動路徑幾乎像是「蝴蝶球」。在這樣的強風下比賽，它可能成為選手最大的敵人，也可能是最好的朋友，全看選手及時調整能力。

中華隊謝雅仁表示，「整場大風吹亂了大家的節奏。」吳信賢則是說：「風勢比預期來得還要大，沒那麼好適應。原本想要借助風來得分，但也沒有控制得很好。」

中華隊女子組龔詩雯也說：「風超級大，除了發球受到影響，舉球、攻擊也都會受到風影響。」

亞洲沙灘排球公開賽為是亞洲排球聯合會（AVC）年度正式賽事之一，也是奧運積分賽，正因為比賽攸關到奧運積分，所以賽程無法延期必須要打完，若利奇馬颱風影響到賽事進行，恐帶來極大的不便。

關鍵字： 亞沙排澎湖強颱利奇馬
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